Fantacalcio 2021/2022: centrocampisti titolari low cost da prendere a 1

CONSIGLI FANTACALCIO - I centrocampisti low cost per completare il reparto in mediana.

Reparto cruciale per il Fantacalcio è sicuramente il centrocampo che, per certi versi, può marcare ancor più la differenza rispetto al pacchetto avanzato nelle logiche di un fanta-campionato.

Ben vengano i top player che possano garantire costanza di rendimento e tanta sostanza a livello di bonus ma la gestione del budget a disposizione impone la necessità di piazzare almeno un paio di colpi 'low profile'.

Solitamente si tratta del settimo e dell'ottavo centrocampista, in altre parole i tasselli finali che andranno a completare il vostro pacchetto in mediana. Ecco alcuni profili da valutare in sede d'asta:

FANTACALCIO: CENTROCAMPISTI TITOLARI DA PRENDERE A 1

SCHOUTEN (Bologna) - Nella mediana a due del Bologna tanta sostanza e continuità di rendimento. Affidabile.

HAAS (Empoli) - Cresciuto nel vivaio atalantino è ormai un punto fermo in casa Empoli: tre goal l'anno scorso e titolarità garantita.

RICCI S. (Empoli) - Punto fermo dei toscani nell'anno della promozione. Andreazzoli vuole fare emergere il promettente classe 2001 anche sul palcoscenico della massima serie.

STULAC (Empoli) - La Serie A l'ha conosciuta con il Parma. La sua esperienza può rivelarsi determinante per fare da traino ad un gruppo giovane. Punto fermo.

BADELJ (Genoa) - Passano gli anni ma il suo posto nel centrocampo genoano se lo ritaglia sempre. Certezza

ROVELLA(Genoa) - Difficile aspettarsi bonus ma il classe 2001 è garanzia di ampio minutaggio all'interno della mediana genoana.

DI TACCHIO (Salernitana) - Non una macchina da bonus ma una soluzione ideale per completare il reparto assicurandosi un sicuro titolare a basso prezzo.

OBI (Salernitana) - L'ex Inter riparte da Salerno. Può dare un contributo importante in termini di esperienza in un gruppo complessivamente giovane al banco di prova della A.

EKDAL (Sampdoria) - Un punto fermo della mediana doriana dal 2018. Imprescindibil

RINCON (Torino) - Passano gli anni ma tra nella mediana granata il venezuelano è sempre una garanzia di continuità e rendimento.

ARSLAN (Udinese) - Tre goal l'anno scorso, riconfermato titolare nella mediana di Gotti. Sulla carta un'ottima soluzione low cost.

WALACE (Udinese) - Accanto al compagno di reparto, specialmente dopo l'addio di De Paul, è chiamato agli straordinari per reggere il centrocampo friulano.

BUSIO (Venezia) - L'americano classe 2002 arriva dallo Sporting Kansas City. Può scalare le gerarchie nella rosa di Paolo Zanetti

CRNIGOJ (Venezia) - Forza fisica e discreta qualità: il Venezia ripartirà sicuramente dal centrocampista sloveno.

PERETZ (Venezia) - Zanetti è pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo. L'israeliano ex Maccabi vanta diverse presenze anche in Champions.