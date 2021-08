Fantacalcio 2021/2022: attaccanti titolari low cost da prendere a 1

CONSIGLI FANTACALCIO - Gli attaccanti da prendere a bassi costi per completare il pacchetto avanzato.

Al Fantacalcio sono gli attaccanti il piatto forte.

L'obiettivo minimo di ogni fantallenatore è quello di disporre di almeno un riferimento offensivo da 25-30 goal stagionali.

Se si vuole puntare al bersaglio grosso è doveroso piazzare almeno un grande investimento se ci si vuole aggiudicare uno dei top centravanti del campionato.

Una volta speso quasi tutto il budget per i titolarissimi del ruolo, servirà piazzare i colpi finali - a prezzo ovviamente ridotto - puntando non su cannonieri di razza ma su calciatori che vedono il campo con una certa frequenza trovando anche la via della rete con discreta facilità:

FANTACALCIO: ATTACCANTI TITOLARI DA PRENDERE A 1

LA MANTIA (Empoli) - 11 reti l'anno scorso in Serie B. Numeri non esorbitanti ma può rappresentare il profilo ideale per completare il pacchetto attaccanti.

BUKSA (Genoa) - Il ritorno di Scamacca a Sassuolo può aprire scenari interessanti per il polacco classe 2003 appena sbarcato all'ombra della Lanterna.

FAVILLI (Genoa) - In cerca della tanto agognata continuità, il ritorno di Scamacca al Sassuolo potrebbe riservargli qualche chance in più nell'attacco genoano.

BONAZZOLI (Salernitana) - Dopo la parentesi Torino è chiamato al rilancio in quel di Salerno. Sotto i dettami tattici di Castori può finalmente trovare continuità di rendimento.

DJURIC (Salernitana) - Nelle gerarchie di Castori dovrebbe affiancare Bonazzoli. Tutto da scoprire al banco di prova della Serie A ma posto da titolare assicurato.

PJACA (Torino) - Il Toro è l'ennesimo - forse ultimo - treno buono per recitare il ruolo da protagonista che troppe volte ha disatteso. Occasione di rivalsa.

ZAZA (Torino) - In attesa di sciogliere i dubbi sul futuro di Belotti e con Verdi possibile partente, l'ex Juve può rappresentare un buon investimento.

ARAMU (Venezia) - L'attaccante piemontese ha contribuito a suon di goal alla promozione dei lagunari. Dalle sue reti passa ora l'operazione salvezza.

JOHNSEN (Venezia) - Zanetti pare intenzionato a puntare forte sull'estro e la fantasia dell'esterno d'attacco norvegese.

OKEREKE (Venezia) - E' l'ultimo colpo messo a segno dalla dirigenza lagunare: candidato al ruolo di punta centrale nel tridente.

KALINIC (Verona) - In Italia ha brillato solo con la maglia della Fiorentina. Agli ordini di Di Francesco ha una nuova occasione per fare bene.

LASAGNA (Verona) - Il centravanti italiano punta a scavalcare Kalinic nel ruolo di prima punta nel tridente scaligero.