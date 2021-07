Fantacalcio 2021/2022: nuovo regolamento sugli assist

Cambia la regola sugli assist al Fantacalcio: sono tali se procurano un vantaggio a chi segna e se voluti. E spunta l'opzione 'Contributo al goal'.

Il Fantacalcio 2021/2022, vedrà importanti novità riguardo agli assist. Nuovo regolamento, nuova interpretazione: 'Fantacalcio.it' introduce un restyling in merito alla valutazione dei passaggi ritenuti decisivi nelle azioni da goal.

FANTACALCIO 2021/2022: QUANDO E' ASSIST?

Dalla stagione 2021/2022, al Fantacalcio una giocata verrà considerata assist in due circostanze: se procura un vantaggio al calciatore che realizza il goal; oppure se si tratta di assist volontari. Tale classificazione, verrà stabilita da 'Fantacalcio.it' mediante il regolamento ufficiale.

ASSIST FANTACALCIO 2021/2022: 'CONTRIBUTO AL GOAL'

Entrando nello specifico, inoltre, chi parteciperà ad ogni singola lega Fantacalcio potrà valutare se utilizzare l'opzione già esistente 'Assist Qualitativi' che comprende 'Assist Soft', 'Assist Standard' e 'Assist Gold', ai quali ciascuna lega potrà attribuire un proprio valore.

La new entry riguarda invece l'introduzione nel Fantacalcio 2021/2022 di 'Contributo al goal', che - alla pari di 'Assist Qualitativi' - rappresenta sempre un contenuto facoltativo. Nel caso in cui un passaggio non venga considerato assist da 'Fantacalcio.it', ma procuri un vantaggio al marcatore o sia una giocata volontaria, potrà essere considerato appunto assist.

Come nel caso di 'Assist Qualitativi', l'opzione 'Contributo al goal' potrà essere adottata e valorizzata soggettivamente da ogni singola lega Fantacalcio.