Fantacalcio 2021/2022: Ikoné, Oliveira e i nuovi arrivi in Serie A del mercato di gennaio

Michel AEBISCHER (Bologna) - Classe 1997, ex colonna dello Young Boys e già nel giro della Nazionale svizzera, centrocampista estremamente duttile che può occupare praticamente tutti i ruoli del centrocampo, dal mediano al trequartista, ha grande personalità e ottimi tempi di inserimento. Giocherà tanto vista l'indisponibilità di Dominguez e le condizioni non ancora ottimali di Schouten.

Filip BENKOVIC (Udinese) - Centrale croato, dovrà ritrovare la condizione migliore visto che non ha praticamente mai giocato in qusta stagione. Mezzi importanti ma un rendimento finora al di sotto delle aspettative nella sua carriera. Occhio ai bonus: ha dimostrato di poter essere pericoloso di testa sui calci d'angolo.

Arthur CABRAL (Fiorentina) - L'uomo scelto dalla dirigenza viola per raccogliere l'eredità di Vlahovic, avrà bisogno di tempo per ambientarsi e dovrà dividersi i minuti con Piatek, ma al Basila ha dimostratodi avere grandissimo fiuto per il goal e una fisicità che potrebbe risultare impattante anche nel nostro campionato. Consigliato per chi può aspettarlo, soprattutto in leghe con riconferme.

Emil CEIDE (Sassuolo) - Investimento del Sassuolo per il dopo-Boga, è un esterno offensivo che ha gamba e creatività. Probabilmente più attaccante del suo predecessore, è destinato a diventare una risorsa importante per Dionisi sulla fascia sinistra. Tra goal e assist può essere una piacevole scommessa soprattutto nelle leghe più numerose.

Mickael CUISANCE (Venezia) - Ex enfant-prodige, esploso nel Borussia Monchengladbach, dopo le esperienze con Bayern Monaco e Marsiglia è sbarcato sulla Laguna per aggiungere qualità al centrocampo di Zanetti. Schierato sempre dal primo minuto dal suo arrivo in Italia, è un'ottima opzione per completare la rosa se vi serve un titolare.

Silvan HEFTI (Genoa) - Il nuovo proprietario della fascia destra del Grifone non ha avuto tempo di ambientarsi ed è stato subito lanciato tra i titolari, prima con Shevchenko e poi con Blessin. Malissimo nella disfatta contro la Fiorentina, tra i più positivi contro l'Udinese: ha gamba e buona predisposizione in entrambe le fasi, può essere chiamata da ultimi slot.

Jonathan IKONE (Fiorentina) - Colpo deluxe della Fiorentina di Commisso, che ha portato in Italia uno dei talenti più interessanti della Ligue 1 con un investimento da circa 15 milioni di euro. L'inserimento è stato graduale ma ora Italiano è chiamato a dargli spazio e fiducia. Nelle liste Fantacalcio è centrocampista, fattore che lo rende ancor più allettante per l'asta di riparazione.

Marko LAZETIC (Milan) - Il giovanissimo talento serbo arriva al Milan per prendere numericamente il posto di Pellegri e ne erediterà probabilmente anche il minutaggio: sicuramente un nome interessante per le leghe con le riconferme, difficilmente potrà avere un grande impatto sin da subito per chi fa il classico fantacalcio stagionale.

Ainsley MAITLAND-NILES (Roma) - Quattro su quattro da titolare tra campionto e Coppa Italia, impiegato sia al posto di Karsdorp che sull'out sinistro, grazie alla sua duttilità sembra destinato ad essere inserito costantemente nell'undici giallorosso da qui a fine stagione. L'ex Arsenal, difensore nelle liste Fantacalcio, sarà probabilmente tra i più gettonati in sede d'asta.

PABLO MARI (Udinese) - Arriva dai Gunners anche quello che sarà il nuovo leader difensivo dell'Udinese: ha bisogno di giocare dopo essere stato fermo a lungo per una serie di infortuni ma ha esperienza e personalità per diventare una certezza per la retroguardia bianconera, sia da centrale che sul centro-sinistra, al posto di Samir.

Krzysztof PIATEK (Fiorentina) - La partenza di Vlahovic spalanca le porte dell'undici titolare all'ex centravanti di Milan e Genoa, che ha dimostrato di poter essere estremamente efficace in Serie A. Si giocherà una maglia probabilmente con Arthur Cabral, ma la platea dei bomber svincolati a gennaio è talmente ridotta che porterà il prezzo dell'asta alle stelle.

Luis NANI (Venezia) - La classe non è acqua e il campione portoghese ha dimostrato di poter lasciare il segno a Venezia anche se la carta d'identità comincia ad essere sgualcita con il tempo. Zanetti ha diverse soluzione offensive, non è da escludere che per Nani venga studiato un ruolo part-time. Da tenere in considerazione ma senza fare follie.

SERGIO OLIVEIRA (Roma) - Il nome più caldo per l'asta di riparazione, soprattutto dopo i due goal messi a segno nelle prime due presenze in Serie A. Fortemente voluto da Mourinho, tiratore sopraffino di punizioni e possibile rigorista (gerarchia da verificare col rientro di Pellegrini), è uno dei 'must-have' in ottica Fantacalcio.

Leo OSTIGARD (Genoa) - Difficile decifrare chi saranno i centrali titolari di Blessin viste le tante opzioni a disposizione, ma il giovane norvegese, per caratteristiche, potrebbe diventare una prima scelta. Nome da segnare e giocarsi nelle ultime chiamate, ma il goal in Coppa Italia contro il Milan potrebbe far salire i prezzi.

Panagiotis RETSOS (Verona) - Tudor proverà a rivitalizzare la carriera del talentuoso difensore greco, che sembrava destinato a tutt'altro percorso dopo l'esplosione tra Olympiacos e Leverkusen. Gli infortuni lo hanno frenato, ora cerca riscatto in Serie A: può essere una piacevole scommessa.

Axel TUANZEBE (Napoli) - Approdato a Napoli per sostituire numericamente Manolas, l'impatto con l'Italia non è stato tra i migliori e visto il rendimento di Juan Jesus sembra destinato a restare la quarta scelta dietro il brasiliano e i titolarissimi Koulibaly e Rrahmani. Da considerare solo se si ha già almeno uno dei centrali azzurri.

Maximilian ULLMANN (Venezia) - Altro innesto dei lagunari destinato a giocare con continuità, l'austriaco è più bravo a spingere che a difendere ed è per questo che potrebbe essere utilizzato non solo da terzino sinistro ma anche in posizione più avanzata. Buona chiamata da ultimi crediti.

Kelvin YEBOAH (Genoa) - Rivelazione nel 2021 in Austria, già nel giro dell'Under 21 italiana, a Genova si aspettano grandi cose da questo attaccante classe 2000, costato quasi 6 milioni di euro. La situazione al Grifone è intricata ma vale la pena scommettere sul nipote del grande Tony.