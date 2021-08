Fantacalcio 2021/2022: difensori goleador da prendere

CONSIGLI FANTACALCIO - Il tesoro nascosto dei fantallenatori: ecco i difensori col vizietto del goal, pronti a regalare bonus.

Il loro compito è quello di tenere inviolata la porta e lasciare agli attaccanti l'incombenza di far goal. Ma molto spesso sono proprio i difensori ad andare in rete, regalando bonus inaspettati ai fantallenatori.

Avere difensori in grado di finire sul tabellino dei marcatori rappresenta un vero e proprio tesoro prezioso per i fantallenatori, che possono aggiungere i bonus della retroguarda a quelli di centrocampisti e attaccanti o addirittura sostituirli in caso di giornate 'storte' di chi vive per il goal.

Ecco la lista dei difensori con il vizietto del goal (e dell'assist): scommettere su di loro può equivalere a giocare con un attaccante aggiunto. Una scelta che può ripagare nel corso della stagione.

FANTACALCIO: I DIFENSORI GOLEADOR

GOSENS (Atalanta) - 11 goal e 6 assist. Numeri incredibili per il tedesco, che con Gasperini è diventato il difensore goleador per eccellenza. Un vero e proprio attaccante aggiunto, in grado di raggiungere la doppia cifra.

THEO HERNANDEZ (MILAN) - Nella seconda stagione in rossonero è riuscito ad aumentare il bottino: 7 reti e 6 assist. Il numero 19 rossonero non ha bisogno di particolari presentazioni: è il profilo perfetto per i fantallenatori che cercano i goal dei difensori.

FARAONI (Verona) - Una delle stelle del Verona di Juric. L'anno scorso ha totalizzato 4 goal e 5 assist: da 'quinto' riesce sempre a farsi trovare pronto sulla trequarti avversaria per battere a rete o rifinire per i compagni.

CUADRADO (Juventus) - Ha chiuso l'ultima stagione con una doppietta e addirittura 9 assist. Il colombiano si è ben disimpegnato nel ruolo di esterno destro e con il ritorno di Allegri potrà ricoprire due ruoli nel 4-3-3: terzino o esterno d'attacco. Una doppia opzioni che lo rende uno dei più appetibili.

BREMER (Torino) - Con l'addio di Hakimi, i 5 goal nella passata stagione lo catapultano sul podio dei difensori goleador. E con Juric il brasiliano potrà continuare a fare faville.

MOLINA (Udinese) - Un'autentica sorpresa della passata stagione. L'argentino ha collezionato 2 goal e 5 assist e ha attirato l'attenzione di molti club. Quest'anno vuole a tutti i costi confermarsi e ci sono tutte le premesse giuste per farlo.

DI LORENZO (Napoli) - Reduce dalla vittoria di Euro 2020 con l'Italia, il terzino dei partenopei può crescere molto in termini di finalizzazione con Spalletti. Di Lorenzo riparte dai 3 goal e i 3 assist dell'annata passata, ma lo 'score' è destinato ad aumentare.

MANCINI (Roma) - Con l'arrivo di Mourinho si sta confermando un leader dei giallorossi. Il 25enne ha già dimostrato di avere un buon fiuto del goal: 4 reti e 2 assist sono il bottino dell'ultima stagione.

DIMARCO (Inter) - Uno dei pilastri del Verona di Juric, è cresciuto sotto la guida del tecnico croato e sta impressionando anche Simone Inzaghi nel ritiro. Nel 3-5-2 dei nerazzurri parte dietro Perisic, ma la sua duttilità (braccetto sinistro, esterno e addirittura mezzala in caso di necessità) possono rappresentare un'arma da sfruttare nel corso della stagione. L'ex Hellas la porta la vede eccome: l'anno scorso ha totalizzato 5 goal e 3 assist.

ANSALDI (Torino) - Se il fisico lo assisterà, potrà tornare a brillare. Con Juric, l'argentino è atteso dal riscatto dopo un'annata altalenante. Il nuovo tecnico del Torino punta molto sul lavoro degli esterni e Ansaldi (1 goal e 5 assist nella passata stagione) potrà far valere tutta la sua qualità in fase realizzativa.

LYKOGIANNIS (Cagliari) - Jolly a disposizione di Semplici, è uno specializza dei calci di punizione. Nella passata stagione è andato in goal contro Crotone e Udinese direttamente da fermo, mentre è riuscito a far male a Roma e Benevento con il suo sinistro chirurgico. A completare il quadro due assist.

ERLIC (Spezia) - Nello Spezia dei miracoli targato Vincenzo Italiano è riuscito a mettersi in luce con prove esaltanti e il vizietto del goal. Sono tre le reti realizzate nella stagione 2020/2021, di cui una fondamentale contro il Crotone nello scontro salvezza.