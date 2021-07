Fantacalcio 2021/2022: da Gosens e Chiesa a Politano, decisi i ruoli

Con l'uscita del listone ufficiale del Fantacalcio 2021/2022 sono stati sciolti gli ultimi dubbi sui ruoli di alcuni calciatori della nuova Serie A.

Il grande giorno è arrivato, l'attesa di tutti i fanta allenatori è finita. Oggi è stato ufficializzato il listone di Fantacalcio.it per la stagione di Serie A 2021/2022. A poco meno di un mese dal via del nuovo campionato, che prenderà il via nel weekend del 21 e 22 agosto prossimo, tutti gli appassionati hanno scoperto ruoli e quotazioni dei calciatori delle venti squadre.

In cima alla lista dei più costosi ci sono ancora loro, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo. Gli attaccanti di Inter e Juventus, che nella passata stagione hanno realizzato rispettivamente 24 e 29 goal, hanno una valutazione di 44 crediti.

La spasmodica attesa per il listone lascia sempre spazio a dubbi sul possibile cambio di ruolo di alcuni calciatori. Incertezza prontamente annullata grazie all'elenco ufficiale, che ha chiarito le posizioni di tutti i protagonisti della prossima Serie A.

FANTACALCIO 2021/2022, DECISI I RUOLI: I DIFENSORI

A far discutere maggiormente gli appassionati di fantacalcio sono i cosidetti 'quinti' o fluidificanti, calciatori che ricoprono il ruolo di esterni nel 3-5-2 o giocano in costante propensione offensiva nonostante la difesa a quattro. Caratteristiche e ruoli che portano numerosi bonus nel corso della stagione ai fanta allenatori, che puntano molto su di loro.

Tra questi troviamo i vari Juan Cuadrado della Juventus, Marco Davide Faraoni del Verona, Christian Ansaldi del Torino, Manuel Lazzari della Lazio e la coppia di esterni dell'Atalanta di Gasperini, Robin Gosens e Hans Hateboer, tutti inseriti nella lista dei difensori nonostante spiccate qualità offensive.

Il laterale tedesco classe 1994 degli orobici è stato una vera arma in più della squadra di Gasperini, con 11 reti e 6 assist. Numeri da goleador puro, collezionati da un calciatore nato nel ruolo di terzino e che si è specializzato come esterno del 3-5-2 agli ordini del Gasp.

FANTACALCIO 2021/2022, DECISI I RUOLI: CENTROCAMPISTI E ATTACCANTI

Goal, assist e bonus sono il marchio di fabbrica anche di Federico Chiesa e Henrikh Mkhitaryan. Il figlio d'arte ed ex Fiorentina ha totalizzato 8 reti e 8 assist in campionato nella sua prima stagione con la maglia della Juventus, mentre l'armeno ha fatto ancora meglio con 13 goal e 11 assist. Statistiche da attaccanti, ma non secondo Fantacalcio.it: Chiesa e Mkhitaryan sono stati, infatti, inseriti nella lista dei centrocampisti.

Cambia ruolo Matteo Politano, che nella sua prima stagione completa a Napoli (è arrivato all'ombra del Vesuvio a gennaio 2020) ha messo a segno 9 reti, con 5 assist, in 37 partite. Inserito tra i centrocampisti un anno fa, l'ex Sassuolo e Inter fa parte dell'elenco degli attaccanti nel listone del fantacalcio 2021/2022. Vale ancora la pena puntare su di lui? Toccherà ai fanta allenatori prendere la decisione finale...