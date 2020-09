Fantacalcio 2020/2021, le sorprese: difensori, centrocampisti e attaccanti

CONSIGLI FANTACALCIO - Le possibili sorprese da scovare nel listone: giocatori 'sconosciuti' che potrebbero fare al caso vostro.

Chi l'ha detto che per vincere il fantacalcio servono solo ed esclusivamente nomi 'di grido'? I migliori fantallenatori sono abili nel creare quel giusto mix tra esperienza e gioventù, proprio come avviene nelle reali società.

Gioventù che spesso è sinonimo di 'dietro le quinte': sono tanti i giocatori sconosciuti ai più, le cosiddette scommesse su cui puntare prendendo in contropiede i propri avversari che magari non si aspettano l'esplosione di questi talenti.

Ecco una panoramica dei calciatori che potrebbero trovare la loro consacrazione nel campionato 2020/2021, sovvertendo ogni pronostico sul loro rendimento.

​FANTACALCIO: LE SORPRESE TRA I DIFENSORI

WALUKIEWICZ (Cagliari) - L'ex tecnico Zenga gli ha dato fiducia nella parte finale della scorsa stagione, promuovendolo a titolare. Anche Di Francesco sembra intenzionato a continuare su questa linea.

IBANEZ (Roma) - Nemmeno il ritorno di Smalling dovrebbe inficiare la sua titolarità nella difesa a tre di Fonseca: senza Kolarov - passato all' - la concorrenza è diminuita sensibilmente.

AUGELLO (Sampdoria) - Nelle gare del post-lockdown ha scalzato Murru dall'undici titolare sulla fascia sinistra, guadagnandosi la fiducia di Ranieri.

AYHAN (Sassuolo) - Nell'ambiente neroverde è considerato l'erede di Demiral, di cui è un connazionale: discreto feeling col goal che per un difensore centrale - all'occorrenza anche mediano - è un surplus da non sottovalutare.

ERLIC (Spezia) - Dopo un inizio difficile si è conquistato un posto tra i titolari da cui non è più uscito. La prima storica promozione in A è stata poi la ciliegina sulla torta.

FANTACALCIO: LE SORPRESE TRA I CENTROCAMPISTI

MIRANCHUK (Atalanta) - Gasperini lo ha voluto come vice-Ilicic ma non è da escludere che il russo faccia lo 'sgambetto' allo sloveno. In Champions ha già fatto male alla , due volte per giunta.

SOTTIL (Cagliari) - La lo ha mandato in prestito per farsi le ossa e la presenza a di Di Francesco fa ben sperare per la sua crescita. Occhio ad un inserimento sul lato destro del tridente offensivo nel 4-3-3.

MOLINA (Crotone) - Cresciuto nelle giovanili dell' , è una vecchia conoscenza dell' Under 21. Dopo un lungo peregrinare ha finalmente trovato il suo posto al sole tra le fila del : 3 goal e 11 assist nella passata stagione.

VILLAR (Roma) - L'impatto col calcio italiano non è stato felicissimo, condizionato da un po' di scetticismo nei suoi confronti. Questa, però, può essere la stagione del salto di qualità per lo spagnolo: Fonseca crede ciecamente in lui.

MAGGIORE (Spezia) - Qualità e quantità assicurate per questo 22enne che sta facendo la trafila delle selezioni azzurre: oggi nell'Under 21, domani in Nazionale?

FANTACALCIO: LE SORPRESE TRA GLI ATTACCANTI

VIGNATO (Bologna) - Col ha mostrato lampi da predestinato, compreso il goal alla nella stagione d'esordio in . Sotto l'ala protettiva di Mihajlovic - uno che di giovani se ne intende - può davvero esplodere.

KARGBO (Crotone) - Suo il goal che ha condannato il Bari nella finale playoff per la promozione in B in cui ha avuto la meglio la Reggiana, dove si trovava in prestito. Il Crotone non ci ha pensato due volte prima di richiamarlo alla base.

OSIMHEN (Napoli) - Considerare una sorpresa un giocatore pagato 70 milioni più 10 di bonus è un po' forzato, ma tant'è: in Italia lo conoscono in pochi, ma siamo sicuri che rimedierà al più presto a suon dei goal che Gattuso gli chiede.

GYASI (Spezia) - 10 goal nella passata stagione, uno di questi importantissimo: suo il sigillo che ha firmato il blitz dello nell'andata della finale playoff sul campo del , risultato poi decisivo nel computo totale.

HARASLIN (SASSUOLO) - In neroverde è chiuso da un certo Boga ma, in caso di cessione dell'ivoriano, attenzione a questo esterno slovacco che ha tutto per diventare la nuova stellina della formazione di De Zerbi.