Fantacalcio 2020/2021: i giocatori da prendere a 1

CONSIGLI FANTACALCIO - I giocatori a costo minimo per completare ogni reparto, per un rapporto qualità/prezzo più che buono.

Così come il calcio, anche il fantacalcio è fatto di strategie: c'è chi ama puntare sui top player (che però costano) e chi preferisce costruire la propria rosa con quei giocatori a costo minimo ma che, allo stesso tempo, garantiscono un rendimento più che sufficiente.

I classici calciatori da acquistare ad un solo credito, quelli che solitamente hanno il compito di completare i vari reparti: usato sicuro al prezzo più basso, musica per le orecchie di tutti i fantallenatori.

In questo articolo vi consigliamo quei profili 'nascosti' che non sempre vengono presi subito in considerazione, capaci comunque di portare in dote qualche discreto bonus che, alla lunga, può risultare decisivo per la vittoria finale.

FANTACALCIO: DIFENSORI DA PRENDERE A 1

DANILO (Bologna) - Il capitano dei felsinei è una garanzia quando si tratta di andare a colpire di testa su calcio piazzato. Lo scorso anno fece male alla all'Allianz Stadium.

LYKOGIANNIS (Cagliari) - Dopo la partenza di Luca Pellegrini il greco è diventato l'unico terzino sinistro di ruolo nella rosa rossoblù, un valido motivo per puntare su di lui.

GAGLIOLO (Parma) - L'italo-svedese è un pupillo di molti fantallenatori per la sua capacità di agire anche da terzino sinistro oltre che da difensore centrale.

KYRIAKOPOULOS (Sassuolo) - Ottimi sprazzi di calcio mostrati nella parte finale della passata stagione, in cui si è rivelato uno dei più in forma tra i neroverdi.

VOJVODA (Torino) - E' uno dei volti nuovi in casa granata, l'erede designato di De Silvestri sulla fascia destra. Pilastro del Kosovo, Giampaolo si aspetta grandi cose da lui.

BECAO (Udinese) - Al pari di Danilo, anche il centralone dell' è un pericolo costante per le difese avversarie su calci d'angolo e punizioni.

CETIN (Verona) - Alla aveva poco spazio, al la storia sarà completamente diversa: Juric è intenzionato a schierarlo nel terzetto difensivo al posto di Rrahmani, approdato al .

FANTACALCIO: CENTROCAMPISTI DA PRENDERE A 1

IONITA (Benevento) - Con la maglia del si è sempre contraddistinto per la tenacia e l'abilità negli inserimenti offensivi, caratteristiche che spera di replicare anche sotto la guida di Filippo Inzaghi.

DOMINGUEZ (Bologna) - Quando è stato chiamato in causa da Mihajlovic, Dominguez ha mostrato un'ottima visione di gioco abbinata ad una buona tecnica: che sia il nuovo assistman del ?

MARIN (Cagliari) - All' ha fallito, ma il Cagliari è consapevole di avere tra le mani un giocatore talentuoso con una discreta esperienza internazionale alle spalle.

BENALI (Crotone) - Ai tempi del era considerato un talento dal futuro assicurato, ma le dinamiche del mercato non gli hanno sorriso: i 7 goal realizzati nell'ultimo campionato di Serie B sono un biglietto da visita niente male.

THORSBY (Sampdoria) - Arrivato da oggetto misterioso, il norvegese ha saputo conquistarsi la fiducia di Claudio Ranieri che lo ha quasi sempre schierato tra i titolari nel post-lockdown.

BARTOLOMEI (Spezia) - Il suo fiore all'occhiello sono gli 11 assist dello scorso campionato, condito anche da 2 reti. Con lui il +1 è assicurato.

MATTEO RICCI (Spezia) - Cresciuto nelle giovanili della Roma, si appresta a fare il suo esordio in con la maglia dello , trascinato alla promozione con 5 goal nella posizione di mediano. Non male.

TAMEZE (Verona) - L' non lo ha riscattato e il Verona ha approfittato di tale opportunità acquistandolo a titolo definitivo dal . Tanto fosforo che potrebbe tornare utile.

FANTACALCIO: ATTACCANTI DA PRENDERE A 1

CAPRARI (Benevento) - Alla e al era chiuso dai compagni di reparto, al potrà sfoggiare quelle qualità che nel 2016 convinsero l' ad acquistarlo e a lasciarlo in prestito al .

RIVIERE (Crotone) - L'anno scorso è stato uno dei grandi protagonisti della rimonta del che alla fine è riuscito a salvarsi: una chance in Serie A gliela si può dare.

ESPOSITO (Inter) - Il baby fenomeno di Castellammare di Stabia è destinato a lasciare l'Inter in prestito: per lui si parla di e Spezia, piazze ideali per continuare a crescere.

BONAZZOLI (Sampdoria) - E' stata una delle sorprese migliori per i tifosi blucerchiati, rivelazione con 6 goal messi a segno tra giugno e luglio: bellissimo quello in rovesciata realizzato contro l'Udinese alla 'Dacia Arena'.

RASPADORI (Sassuolo) - Cresciuto all'ombra di Ciccio Caputo, Raspadori ha tutto per raccoglierne l'eredità: 2 le reti in Serie A, bottino che aspetta di essere migliorato nei prossimi mesi.

GALABINOV (Spezia) - Probabilmente l'uomo più carismatico dei liguri, anche se non ha numeri da bomber vero. Averlo in rosa potrebbe però rivelarsi una buona mossa: per un solo credito vale la pena rischiare.

DI CARMINE (Verona) - Gli 8 goal della passata stagione sono un bottino considerevole per un giocatore acquistabile con un solo credito.