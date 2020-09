Fantacalcio 2020/2021: difensori titolari low cost da prendere a 1

CONSIGLI FANTACALCIO - I difensori utili per completare il reparto, titolari ma a basso costo.

I top player, come al solito, costeranno parecchi crediti. Se vuoi arricchire la tua difesa al fantacalcio con i vari De Vrij, Chiellini, Acerbi o con quei difensori dal goal facile come Theo Hernandez, Gosens o Criscito, devi pagare tanto.



C'è chi decide di puntare su tanti difensori low cost, magari pagandoli appena un credito, chi invece preferisce spendere qualcosa in più sui difensori ma deve pur sempre completare il reparto con acquisti a basso costo.



Per questo vi consigliamo una serie di acquisti preziosi, fondamentali per completare il reparto nel migliore dei modi. Sono i difensori titolari low cost, da prendere possibilmente spendendoun solo credito. Ve ne consigliamo diversi che potrebbero fare al caso vostro.

FANTACALCIO: DIFENSORI TITOLARI DA PRENDERE A 1

LETIZIA ( ) - Titolarissimo negli ultimi due anni di Serie B, titolare anche nell'avventura in datata 2017-2018 e in quella precedente col . Se c'è una certezza nel fantacalcio è questa: Letizia gioca.

CALDIROLA (Benevento) - Rientrato in dopo la lunga avventura in , si candida al ruolo di intoccabile al fianco di Glik (che invece costerà parecchi crediti in più).

Altre squadre

DANILO ( ) - Bani è reduce da un infortunio, Denswil ha deluso e seppur Mihajlovic sembra intenzionato ad impiegare Tomiyasu come centrale, il brasiliano alla fine giocherà, come sempre.

LYKOGIANNIS ( ) - Gerarchie non chiarissime in casa Cagliari, ma il greco alla fine giocherà parecchio.

MAGALLAN( ) - Prelevato addirittura dall' , dopo un prestito di un anno all' , Magallan è uno dei difensori più interessanti del panorama argentino. Difficilmente non sarà titolare.

BIRASCHI ( ) - Nel Genoa c'è tanta "confusione" e come ogni estate è difficile individuare un undici tipo. Biraschi, però, in un modo o nell'altro, in campo ci andrà spesso.

IACOPONI ( ) - Lo scorso anno ha segnato due goal e forse questo, in qualche lega, farà un po' lievitare il suo valore. Tuttavia, è un titolare fisso - a destra o in mezzo - che vale la pena acquistare.

GAGLIOLO (Parma) - Anche Gagliolo può sfruttare il "doppio ruolo" per giocare tantissime partite anche quest'anno.

YOSHIDA ( ) - Dopo un anno di ambientamento, per di più positivo, si candida a diventare il leader della retroguardia blucerchiata.

COLLEY (Sampdoria) - Seppur reduce da una prestazione deludente, giocherà al fianco di Yoshida come titolare.

KYRIAKOPOULOS ( ) - Arrivato la stagione scorsa per far fronte all'infortunio di Rogerio, ha fatto bene e indotto il Sassuolo a cedere il brasiliano sapendo di poter puntare su di lui.

FERRARI (Sassuolo) - Stagione non esaltante l'ultima per lui, questo potrebbe far sì che il suo prezzo torni ad abbassarsi rispetto a un anno fa. Ed è comunque un titolare fisso.

SALA ( ) - Esperienza al servizio della neopromossa: difficilmente Jacopo Sala non sarà titolare nello Spezia.

ERLIC (Spezia) - L'anno scorso ha convinto tutti con ottime prestazioni in B, quest'anno dovrebe essere pronto per misurarsi con la Serie A.

VOJVODA ( ) - Partito De Silvestri, è il titolare della corsia destra della difesa di Giampaolo.

BECAO ( ) - La situazione in casa Udinese potrebbe cambiare col calciomercato, ma al momento il brasiliano sembra un titolare intoccabile.

OUWEJAN (Udinese) - Partito Sema, a sinistra nell'Udinese rimane solo Zeegelaar, ma Ouwejan - prelevato all'AZ - dovrebbe essere il titolare della corsia mancina.

CETIN ( ) - Arrivato dalla , di lui si dice un gran bene: Juric è pronto a lanciarlo al posto di Rrahmani.

GUNTER (Verona) - Tra alti e bassi ha dato comunque continuità di presenza: fondamentale al fantacalcio. Anche quest'anno, ritornato a Verona, difficilmente resterà fuori.