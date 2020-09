Fantacalcio 2020/2021: attaccanti titolari low cost da prendere a 1

CONSIGLI FANTACALCIO - Gli attaccanti titolari low cost da prendere a 1.

Al Fantacalcio la differenza la fanno ovviamente gli attaccanti, ma la storia insegna che non si vince solo con i Cristiano Ronaldo, gli Immobile e i Lukaku.

Spesso a fare la differenza sono anche i colpi low cost, le scommesse prese a uno che tutti avevano ignorato. Il bomber della neopromossa, il comprimario.

In questa lista troverete i migliori attaccanti titolari low cost per il Fantacalcio. Potenziali acquisti da prendere a 1 per l'asta iniziale.

FANTACALCIO: ATTACCANTI TITOLARI DA PRENDERE A 1

SAU ( ) - 31 partite e 13 goal lo scorso anno, protagonista e trascinatore. Conosce bene la ed è ottimo per completare il vostro attacco.

INSIGNE (Benevento) - Avrà la concorrenza di Caprari e proprio per questo potrebbe andare via a 1. Inzaghi lo apprezza moltissimo e farà parecchie partite da titolare.

SANSONE ( ) - Spesso sottovalutato all'asta, non dimenticate che ufficialmente è lui il rigorista del Bologna. Ottimo colpo per completare il reparto, magari anche a 1.

KARGBO ( ) - Grande protagonista del ritorno della Reggiana in Serie B, si candida come possibile rivelazione del Crotone. Scommessa da fare a 1.

MESSIAS (Crotone) - In Serie B è stato lui il compagno offensivo di Simy: si giocherà il posto con Kargbo, ma lo vedremo spesso in campo dal primo minuto.

RIVIERE (Crotone) - Attenzione all'ultimo arrivato che potrebbe ribaltare le gerarchie. Giocatore maturo e pronto per la Serie A, alla lunga potrebbe giocare lui titolare con Simy.

PANDEV ( ) - La vera certezza del Genoa in attacco. Ogni anno, comunque vada, lui fa il suo. Perfetto come quinto-sesto attaccante.

PINAMONTI (Genoa) - Le gerarchie al Grifone non sono ancora state stabilite, ma Pinamonti dovrebbe partire titolare. Una soluzione low cost che alla lunga può pagare.

KARAMOH ( ) - Più bassi che alti nella scorsa stagione, ma il talento non gli manca. Prenderà il posto in attacco di Kulusevski, fateci un pensierino per completare l'attacco.

BONAZZOLI ( ) - Ha chiuso lo scorso campionato al top e avrà sicuramente parecchio spazio in attacco. Prenderlo a 1 può rivelarsi un affare.

GYASI ( ) - Decisivo per la promozione dello Spezia, è titolare inamovibile nel tridente offensivo dei liguri. Ottimo come quinta-sesta punta.

GALABINOV (Spezia) - Al momento è lui l'attaccante titolare dello Spezia in Serie A. Se la situazione rimane questa, vale la pena puntarci all'asta.

STEPINSKI ( ) - Dovrebbe esserci lui al fianco di Di Carmine nell'attacco del Verona. Ottima alternativa, specie se preso a 1.