Fantacalcio 2020/2021: neopromosse, i giocatori da prendere

CONSIGLI FANTACALCIO - I giocatori di Benevento, Crotone e Spezia appetibili e su cui puntare per la propria rosa.

Se non vi piacciono le cose banali, scavate in profondità. , e sono le ultime arrivate in dopo l'ultima stagione in cadetteria vissuta tra regular season, Covid e playoff, con organici interessanti e pedine su cui puntare anche in chiave Fantacalcio.

Ecco i giocatori delle tre neopromosse da tener d'occhio all'asta, profili di minor appeal ma in grado di regalarvi gioie.

I GIOCATORI DEL BENEVENTO DA PRENDERE

CAPRARI - L'attaccante esterno, nei piani tattici di Inzaghi, sulla carta sembra avere un ruolo da protagonista.

Altre squadre

GLIK - Il curriculum parla per lui: qualità ed esperienza al servizio delle Streghe dopo le avventure italiane con e Toro e l'esplosione a livello internazione col .

R. INSIGNE - Il fratello di Lorenzo si gioca la chance di una vita: finalmente in Serie A, con la possibilità di dimostrare il proprio valore a livelli più alti.

IONITA - Mezzala col vizio dell'inserimento, l'ex cagliaritano può dare linfa alla mediana sannita e portare bonus.

LAPADULA - Sarà il bomber del Benevento 2020/2021: sui suoi goal poggeranno molte delle chances salvezza dei giallorossi.

LETIZIA - Duttile e di gamba, sa crossare a meraviglia e di tanto in tanto bucare le porte avversarie. Goal e assist, sono voci che non gli mancano.

MAGGIO - Nonostante una carta d'identità non più 'adolescenziale', Maggio rappresenta la solita garanzia e sa bene come far male.

VIOLA - Talento indiscusso, avrebbe meritato palcoscenici diversi ma a 30 anni può ancora recuperare il tempo perduto.

I GIOCATORI DEL CROTONE DA PRENDERE

BENALI - Grande tecnica, con la giusta continuità è in grado di togliersi soddisfazioni anche in A.

CIGARINI - Sarà la nuova 'mente' dei pitagorici dopo il divorzio burrascoso col : occhio ai calci piazzati.

MAGALLAN - Colpo altisonante in difesa, da valutare in ma profilo senza dubbio interessante.

MAZZOTTA - Mancino inesauribile, corre e con un piede educato sa fare la differenza. Anche fantacalcisticamente.

JUNIOR MESSIAS - Jolly offensivo, tecnica e fisico dovrebbero consentirgli di sorprendere anche nel massimo campionato.

RISPOLI - Corsie dei calabresi rinforzate dall'esperto terzino campano, 'ancoratosi' alla A dopo la retrocessione col .

SIMY - Goal a grappoli e giornate memorabili: il ritorno in Serie A lo candida ad outsider tra i bomber.

I GIOCATORI DELLO SPEZIA DA PRENDERE

ERLIC - Difensore di talento su cui poter scommettere su un palcoscenico a lui nuovo.

GALABINOV - I goal li ha sempre saputi fare, quindi perchè non crederci anche alla prima stagione in A dei liguri?

GYASI - Nel tridente di Italiano è una freccia letale: saprà confermarsi anche contro CR7 & co.?

MAGGIORE - Centrocampista di talento, nelle corde ha qualche goal e giocate interessanti.

ZOET - Uno che ha giocato in Champions, qualche parata decisiva può garantirla: in una rosa di 3 portieri ci può stare.