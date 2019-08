Fantacalcio 2019/2020: neopromosse: i giocatori da prendere

Caccia ai possibili Caputo e Krunic della nuova Serie A: un occhio ai giocatori delle neopromosse che potrebbero avere un impatto al Fantacalcio.

Ciccio Caputo, Rade Krunic, Ismael Bennacer, Giovanni Di Lorenzo: l' 2018/19 è stato l'esempio lampante di come giocatori di talento provenienti dalla Serie B possono essere subito protagonisti anche in . Ed è per questo che in fase di studio in vista dell'asta del Fantacalcio bisogna analizzare con attenzione i possibili colpi da fare pescando nelle neopromosse. , e quest'anno porteranno nella massima serie giocatori che si sono distinti nel campionato cadetto, risultando decisivi per la promozione. E che potrebbero avere il loro peso anche al Fantacalcio...

I GIOCATORI DA PRENDERE NEL BRESCIA

La squadra più intrigante tra le neopromosse, in chiave fantacalcistica, è sicuramente il Brescia, trascinato in Serie A da quello che potrebbe essere il 'Caputo 2.0': stiamo parlando di Alfredo Donnarumma, che a 28 anni ha finalmente l'occasione di misurarsi con la massima categoria. 48 goal nelle ultime due stagioni tra Empoli e Brescia, entrambe terminate con la promozione. Tra gli attaccanti delle medio-piccole è uno di quelli che potrebbe avere il miglior rendimento in termini di goal. Da non sottovalutare neanche il suo compagno di reparto, Ernesto Torregrossa, lo scorso anno in doppia cifra per goal (12) e assist (11).

Ma nelle Rondinelle i talenti più interessanti li troviamo a centrocampo. Un nome su tutti, of course: Sandro Tonali è la stella della squadra di Corini e sarà sicuramente un giocatore molto gettonato anche in sede d'asta. Vale la pena scommettere anche su Bisoli (6 goal e 5 assist nella scorsa stagione), Spalek, che nel 4-3-1-2 di Corini sarà con tutta probabilità il trequartista titolare, mentre per quanto riguarda Ndoj la preoccupazione maggiore è legata all'infortunio alla caviglia che lo ha messo ko nel precampionato. In difesa la sorpresa può essere Cistana, centrale classe 1997.

I GIOCATORI DA PRENDERE NEL LECCE

Possibili rivelazioni anche nel Lecce, che in attacco, insieme al neo-acquisto Lapadula, potrebbe dare spazio a Andrea La Mantia, bomber della promozione con 17 goal in 32 partite. Vale la pena spendere qualche credito per lui così come per Matteo Mancosu, trequartista designato nello scacchiere di Liverani, uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione. A centrocampo invece due giocatori da tenere fortemente in considerazione, magari come pedine da prendere a fine giro: stiamo parlando di Andrea Tabanelli (8 goal nella Serie B 2018/19) e Jacopo Petriccione, mezzala di qualità che potrebbe regalare bonus sui calci piazzati.

In difesa i nomi da segnare sono quelli di due volti nuovi: il rumeno Benzar, terzino in grado di portare bonus con i suoi cross, e Vera, mancino colombiano che Liverani potrebbe provare anche in posizione più avanzata.

I GIOCATORI DA PRENDERE NEL VERONA

Anche nel Verona potrebbero esserci giocatori in grado di ricoprire un ruolo importante nel vostro Fantacalcio. Pensiamo ad esempio a due centrocampisti che lotteranno per una maglia da titolare nello scacchiere di Juric: Liam Henderson, scozzese ex , e Mattia Zaccagni, colonna nella stagione della promozione, entrambi con qualche goal nelle gambe e la possibilità di portare bonus inattesi.

L'attaccante di riferimento è invece Samuel Di Carmine, 11 goal nel cammino verso la Serie A, alla sua prima vera stagione nella massima serie dopo le due presenze collezionate da giovanissimo con la maglia della . L'ex parte in vantaggio su Pazzini, che dovrà probabilmente accontentarsi del ruolo di riserva di lusso. Davanti occhio a Lubomir Tupta, giovane attaccante slovacco autore di un buon precampionato. Alla voce scommesse inseriamo anche il nome di Marash Kumbulla, difensore albanese classe 2000 che Juric ha provato con continuità tra i titolari.