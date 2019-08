Fantacalcio 2019/2020: giocatori da prendere a 1

CONSIGLI FANTACALCIO - Scommesse, possibili titolari low cost, giovani in rampa di lancio e comprimari d'esperienza: i giocatori da prendere a 1.

Non solo top player, non solo campioni noti al grande pubblico: nella costruzione di una rosa vincente al Fantacalcio c'è bisogno anche e soprattutto di scegliere con oculatezza i giocatori da fine giro, quelli che servono a completare i reparti. Quante volte vi siete ritrovati con tutti gli obiettivi sfumati, i nomi segnati in agenda già chiamati e la necessità di acquistare uno o due giocatori per terminare la squadra? Ruolo per ruolo, ecco qualche consiglio per pescare risorse utili anche tra i nomi meno conosciuti...

PORTIERI DA PRENDERE A 1

In porta vige la legge della coppia: primo e secondo portiere vanno sempre a braccetto, ma sul terzo talvolta si può provare una scommessa. I nomi più interessanti sono quelli di Jandrei, brasiliano del sulla carta vice di Radu; Alfonso e Vigorito, portieri della promozione di e scalzati in partenza rispettivamente da Joronen e Gabriel, e soprattutto Antonio Mirante, pronto come lo scorso anno a farsi largo in caso di difficoltà di Pau Lopez.

DIFENSORI DA PRENDERE A 1

Tra i difensori da fine giro troviamo spesso titolari di squadre medio-piccole, giovani poco conosciuti e stranieri alla prima stagione in . Della prima categoria fanno parte i vari Danilo ( ), Felipe ( ), Pisacane ( ) e Samir ( ), tutti calciatori che conoscono bene la Serie A, giocatori di rendimento che non regalano grandi picchi ma che bene o male hanno il posto garantito. Più intrigante è addentrarsi nel campo delle scommesse: come il nuovo terzino sinistro del Lecce Brayan Vera, colombiano classe 1999 dalle spiccate doti offensive; oppure il giapponese del Bologna Tomiyasu, già colonna della Nazionale nipponica a soli 20 anni. Infine due ex compagni di squadra che potrebbero mettersi in luce in questa stagione: Marlon, fermato lo scorso anno da un infortunio ma pronto a riprendersi una maglia da titolare al , e Magnani, che per giocare con continuità ha invece scelto il Brescia.

CENTROCAMPISTI DA PRENDERE A 1

Nelle neopromosse si pesca spesso bene, soprattutto se all'asta non partecipano grandi appassionati della Serie B. Quest'anno i nomi da appuntarsi sono quelli di Zaccagni, mezzala di qualità del di Juric, Mancosu, trequartista titolare del Lecce, lo scorso anno in doppia cifra in Serie B, e Spalek, che nel 4-3-1-2 di Corini agisce da rifinitore alle spalle delle punte. Da tenere in considerazione anche Petriccione, centrocampista del Lecce, e Ndoj, mezzala del Brescia. Spostandosi sui giovani in rampa di lancio impossibile non citare Gaetano Castrovilli, che Montella ha provato con continuità durante il precampionato nel nuovo centrocampo della , Alessandro Murgia, passato a titolo definitivo alla SPAL dopo aver giocato in prestito a Ferrara nei primi sei mesi dell'anno, o Andrija Balic, che a Udine ha ritrovato Igor Tudor, suo allenatore ai tempi dell'Hajduk. Tra i volti nuovi della Serie A stuzzica il brasiliano Hernani, che può finire alle ultime chiamate in una lega da 6 o 8 partecipanti. Infine due nomi più conosciuti, ma non sempre richiestissimi al Fantacalcio: D'Alessandro, chiamato a raccogliere l'eredità di Lazzari alla SPAL, e Djuricic, pupillo di De Zerbi che può trovare minuti importanti in attacco pur essendo listato come centrocampista.

ATTACCANTI DA PRENDERE A 1

Qui non si scappa: per il sesto attaccante, nelle rose classiche, vi resta sempre un credito o poco più. Tridente formato, una o due riserve per garantirsi qualche alternativa e l'ultimo spot da occupare con una punta low cost, spesso non un titolare annunciato. E' il caso ad esempio di Felipe Caicedo, quasi un titolare aggiunto nella di Inzaghi, ottima chiamata da fine giro per tutti, eccezionale per chi ha anche Immobile in rosa. Discorso simile per Manolo Gabbiadini, un nome che intriga spesso ma che lo scorso anno non è riuscito a trovare continuità alla : non è certo di una maglia ma potrebbe trovare spazio nel tridente di Di Francesco. Tra gli attaccanti in arrivo dalla Serie B fari puntati su Samuel Di Carmine, centravanti del Verona, autore di 11 goal tra regular season e playoff nella scorsa stagione, Ernesto Torregrossa, partner annunciato a Brescia dell'attesissimo Donnarumma, e Andrea La Mantia, che si giocherà una maglia con Falco per far coppia con Lapadula a Lecce forte dei 17 goal dello scorso anno. In alcune leghe potreste trovarvi liberi anche giocatori come Zaza ( ); Nestorovski (Udinese), Sansone (Bologna) o Karamoh ( ): tutti nomi su cui poter puntare con decisione.