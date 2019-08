Fantacalcio 2019/2020: attaccanti migliori su cui puntare

CONSIGLI FANTACALCIO - Da Cristiano Ronaldo a Piatek, da Lukaku a Immobile: i migliori attaccanti su cui puntare al Fantacalcio.

Avete risparmiato negli altri ruoli, seguito il vostro piano alla lettera, conservando i crediti necessari per scatenarsi nel momento più atteso, sognato e concitato dell'asta del Fantacalcio: la chiamata degli attaccanti. E' lì che si decidono le sorti della stagione: il bomber giusto può trascinarvi alla vittoria, una scelta sbagliata può farvi passare un anno da incubo.

Ma quali sono i migliori attaccanti su cui puntare al Fantacalcio? Proviamo a consigliarvi 10 bomber sui cui investire in vista della 2019/2020.

ANDREA BELOTTI - Ha cominciato alla grandissima, segnando quattro goal nelle prime tre gare dei preliminari di e l'obiettivo per il campionato è quello di tornare a sfondare il muro dei 20 goal, come nella stagione di grazia 2016/17.

FRANCESCO CAPUTO - Ha cambiato maglia ma non ha smesso di segnare: anche al l'ex bomber dell' , autore di 16 goal lo scorso anno, può garantire una sostanziosa doppia cifra. Per caratteristiche fisiche e tecniche sembra perfetto per il gioco di De Zerbi.



EDIN DZEKO - Sembrava destinato a partire ed invece la punterà ancora su di lui: il bosniaco alterna stagioni da bomber di razza ad altre (come l'ultima) nelle quali sotto porta fa più fatica: tuttavia quest'anno potrebbe anche essere pagato qualche credito in meno rispetto alla passata stagione e ciò lo rende ancor più allettante.

CIRO IMMOBILE - E' reduce dalla stagione meno prolifica della sua carriera in biancoceleste (per la prima volta sotto i 20 goal) ma nel precampionato è tornato ad essere un cecchino. Ha forse meno appeal di altri nomi ma è una scelta sicura.

ROMELU LUKAKU - La grande novità della Serie A 2019/20: già oggi uno dei giocatori più ambiti dai fantallenatori, sarà probabilmente strapagato in sede d'asta. Però lui i goal li ha sempre fatti (9 volte in doppia cifra in 10 stagioni da professionista), anche se solo in una stagione (2016/17) è riuscito ad andare oltre quota 20.

ARKADIUSZ MILIK - Ancelotti ha sempre ribadito che il '9' del (seppur con il 99 sulla maglia) sarà ancora Arek Milik. Per il polacco, seppur in chiaroscuro nel precampionato, parlano i numeri: dopo i 17 goal in 35 presenze (27 da titolare) nella scorsa stagione, la soglia dei 20 sembra ampiamente alla portata.

KRZYSZTOF PIATEK - Rivelazione assoluta della scorsa stagione, ha dimostrato di poter essere decisivo anche nel dopo aver fatto faville nei primi mesi al . Giampaolo sa esaltare i suoi attaccanti, ci sono tutti gli ingredienti per un campionato da possibile capocannoniere.

FABIO QUAGLIARELLA - Re dei bomber nella Serie A 2018/19, difficilmente riuscirà a bissare il titolo di capocannoniere ma sul suo contributo non ci sono dubbi: 15-20 goal può garantirli, mantenendosi in media con gli ultimi tre anni alla Samp.

CRISTIANO RONALDO - Anche quest'anno sarà il giocatore più pagato all'asta in 9 Fantacalcio su 10: con il gioco offensivo di Sarri può avere tante palle-goal, punta con decisione al titolo di capocannoniere della Serie A, dopo aver vinto la classifica marcatori sia in Premier League che nella .

DUVAN ZAPATA - Dopo la stagione una stagione da sogno non può che essere uno degli attaccanti più gettonati: è aumentata la concorrenza con l'arrivo di Muriel ma Gasperini difficilmente farà a meno di lui durante l'anno.