Facundo Quiroga, libero 'in smoking' nel Napoli del 2000

Nel Napoli retrocesso in Serie B nel 2000/2001 tra i pochi a salvarsi fu Facundo Quiroga, elegante difensore argentino arrivato dallo Sporting.

Estate 2000. Il torna a respirare e gioire dopo anni bui, ritrovando la trascinato da Schwoch e Novellino. L'arrivo in società di Giorgio Corbelli - che rilevò il 50% della società da Corrado Ferlaino e diede vita alla copresidenza - fece il resto, con denaro fresco pronto ad essere investito per garantire il rilancio del club.

Del campionato vinto in B nell'annata precedente ne rimasero in pochi, pochissimi: la proprietà decise di dar vita ad un profondo 'restyling', con cui furono rivoluzionate rosa e guida tecnica.

Via Novellino dentro Zeman, via gran parte degli artefici del ritorno in A del Napoli e mercato estivo - almeno sulla carta - scoppiettante: nomi 'esotici' ed operazioni importanti, che accesero l'entusiasmo in città.

Altre squadre

Corbelli volle fare le cose in grande stile, con acquisti per 20 milioni di euro: Husain (9) e David Sesa (7) i più costosi, ma tra i vari Saber, Amauri (preso per 15mila euro!), Jankulovski, Nicola Amoruso, Fresi e Vidigal ci fu anche un difensore argentino (classe 1978) di 22 anni: Facundo Quiroga.

Quiroga arrivò in prestito dal , più precisamente dallo , come una scommessa da vincere: un nome sconosciuto in , che nei primi mesi all'ombra del Vesuvio non fu subito protagonista.

Protagonista, già, perchè il 2000/2001 per il Napoli - a fronte di promesse e campagna trasferimenti pirotecnica - si rivelò un fallimento: sconfitte pesanti, cambi di panchina (da Zeman a Mondonico), il colpo Edmundo a gennaio più per i flash che per il campo. Tutto culminato col mesto ritorno in B, fattto di 36 punti in 34 giornate e penultimo posto finale.

Ma torniamo al 'protagonista', ossia Quiroga, capace di risultare uno dei pochissimi a salvarsi nell'annus horribilis dei partenopei: in panchina nelle prime 5 partite di campionato, poi titolare indiscusso.

Il suo esordio in -Napoli 1-1 alla sesta fu l'ultima gara con Zeman al timone: il boemo, visti i soli 2 punti conquistati in 6 uscite, fu esonerato e al suo posto la coppia Corbelli-Ferlaino scelse Mondonico.

Un radicale cambiamento, anche tattico: dal 4-3-3 spregiudicato di Zeman, si passò al 3-5-2 accorto del 'Mondo'. Ma per Quiroga, l'avvicendamento si rivelò una manna dal cielo.

Mondonico schierò l'argentino da libero nel pacchetto arretrato, affidandogli l'avvio dell'azione: ebbene, grazie ad un'eleganza messa in mostra palla al piede e nelle movenze, Facundo vide quel ruolo l'abito perfetto per farsi apprezzare nella sua unica stagione italiana.

Alla fine le presenze di Quiroga con la maglia del Napoli furono 28 e, nonostante la retrocessione, il suo bilancio in azzurro fu positivo. Prestazioni di buon livello, però, non gli valsero la rinconferma.

La discesa in B del Napoli diede vita ad un 'terremoto' tecnico e societario, con conseguenti ripercussioni a livello economico che imposero una revisione di parco giocatori e tetto ingaggi: impossibile, per il club, investire sul cartellino di Quiroga.

Il quale tornò così allo Sporting, da cui andò nuovamente via - stavolta a titolo definitivo - al termine di un triennio (2001-2003) direzione : dal 2004 al 2008 in , poi il ritorno in patria tra River Plate, Huracan e All Boys prima del ritiro.

Carriera, quella di Quiroga, impreziosita anche da 16 presenze con la Nazionale , due campionati portoghesi vinti, una Coppa e una Supercoppa del Portogallo. Nel mezzo, la parentesi di Napoli.