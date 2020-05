Facundo Pellistri, il 'mascalzone' uruguaiano nel mirino del Real Madrid

Il 18enne del Penarol non ha ancora molta esperienza alle spalle: eppure è uno degli obiettivi dei giganti madrileni.

L'acquisto di Federico Valverde dal Penarol potrebbe non essere l'unico per il che bloccò il talento uruguaiano a 18 anni nel 2016, fino a diventare uno dei titolari e uno dei giovani centrocampisti più promettenti al mondo.

Ora le attenzioni dei 'Blancos' sono rivolte ad un altro gioiello del club di Montevideo: Facundo Pellistri. Come appreso da Goal, il capo osservatori del Real, Juni Calafat, sta tenendo d'occhio i progressi del 18enne che negli ultimi mesi ha sorpreso in positivo il pubblico: in passato il suo ruolo è stato decisivo per convincere Vinicius Junior e Rodrygo a trasferirsi in , ora potrebbe accadere lo stesso per Pellistri che è tenuto sotto osservazione anche da Boca Juniors, , Wolverhampton e .

Originario di Montevideo, Pellistri iniziò con il 'baby futbol' - spazio ridotto e indoor, che aiutò stelle come Cavani e Suarez ad affinare il proprio talento - a soli 4 anni, per poi passare all'Accademia del Penarol dopo un breve periodo trascorso nel River Plate.

Altre squadre

Nella seconda metà del 2019 c'è stato l'esordio con la prima squadra quando aveva ancora 17 anni: la sua velocità gli ha permesso di avere un grande impatto immediato sulla fascia destra, zona che predilige. Un rendimento confermato anche nei primi mesi del 2020, prima che l'emergenza Coronavirus bloccasse tutto.

Diego Forlan, uno che in passato giocò con Suarez e Cavani nell' , oltre che con Agüero nell'Atletico Madrid, è un grande estimatore di Pellistri che ha l'onore di allenare al Penarol.

"Ha un potenziale enorme su cui si può ancora lavorare. Cresce costantemente e fa la differenza. Sappiamo che sarà difficile tenerlo a lungo, ha un grande ritmo nelle corde. Se il Boca deciderà di avanzare un'offerta, Pellistri potrebbe prenderla in considerazione e andarsene".

Anche Juan Roman Riquelme, attuale vice presidente del Boca Juniors, ha messo Pellistri in cima alla lista dei desideri come confermato a 'Teledoce'.

"Verrà al Boca? Vedremo. E' giovane, talentuoso e non ha giocato molto, ma si può notare lo stesso la sua grande abilità col pallone tra i piedi. Questo è importante: non ci sono molti giocatori sfacciati come lui in giro".

A febbraio, Pellistri ha firmato un nuovo contratto con il Penarol aumentando la clausola rescissoria che ora ammonta a poco più di 13 milioni di euro. A Montevideo, però, sono realisti e sanno che in tempo di Coronavirus potrebbe bastare anche un'offerta inferiore per acconsentire alla cessione.

Un'eventuale proposta economica del Real Madrid sarebbe quasi sicuramente più alta rispetto ad una del Boca Juniors, che però offrirebbe al ragazzo la possibilità di giocare con frequenza nell'undici titolare sul palcoscenico della Copa Libertadores. Qualunque sia il futuro di Pellistri, da lui ci si aspetta sempre molto.