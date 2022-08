Non solo Fabregas: anche Henry sarà un azionista del Como

Dopo Cesc Fabregas (che vestirà pure i panni del giocatore) anche Thierry Henry diventerà azionista dell'ambizioso Como in Serie B.

Como è una città in fibrillazione dal punto di vista calcistico e non potrebbe essere altrimenti: l'ingaggio di Cesc Fabregas ha elettrizzato i tifosi lariani, già impazienti di vedere lo spagnolo all'opera in campo per riportare il club in Serie A dopo diciannove anni.

L'ex Barcellona darà una mano sul terreno di gioco, ma è risaputo come il suo arrivo sulla riva del lago abbia anche un risvolto manageriale, essendo uno degli azionisti che hanno creduto nel progetto della famiglia Hartono, decisa a lasciare un segno indelebile nella storia della società.

Come riportato da 'Sky Sport', lo spagnolo a breve sarà raggiunto da Thierry Henry, suo ex compagno di squadra all'Arsenal che si è convinto ad investire sul Como e su un piano dal respiro internazionale.

Il francese, a differenza di Fabregas, ovviamente si limiterà al ruolo di azionista, avendo appeso gli scarpini al chiodo nel 2014: attualmente fa parte dello staff di Roberto Martinez, commissario tecnico della nazionale belga. Henry è atteso in città per comunicare la decisione di acquisire alcune quote del club.

Como, che ha sempre accolto stelle del cinema e varie personalità di prestigio, si appresta a fare lo stesso per quanto riguarda il calcio: il tappeto rosso per la passerella è già stato srotolato.