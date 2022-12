La FA conferma Southgate: guiderà l'Inghilterra a EURO 2024

Il commissario tecnico inglese rimane sulla panchina della Nazionale britannica anche dopo i Mondiali in Qatar, conclusi ai quarti.

In fin dei conti, il suo non è stato un cattivo percorso, fin qui: Gareth Southgate ha riportato l'Inghilterra ai vertici del calcio mondiale, con prestazioni importanti nelle varie competizioni internazionali. Mondiali ed Europei in primis.

Dalla sua nomina, avvenuta nel 2016, all'indomani di EURO 2016, il commissario tecnico inglese ha conquistato un quarto posto in Russia nel 2018 e un secondo posto a EURO 2020, perdendo in finale, a Wembley, nel 2021 contro l'Italia. Ai rigori.

E' vicecampione d'Europa in carica, con la Nazionale britannica, e questo dovrebbe bastare per definire la bontà del suo operato, nonostante l'eliminazione avvenuta nel corso dei Mondiali in Qatar per mano della Francia poi finalista, ai quarti di finale.

Dopo l'esperienza qatariota c'è chi ha messo in dubbio il suo percorso con l'Inghilterra, ma nelle ultime ore si sono diradati anche gli ultimi dubbi.

Gareth Southgate rimarrà sulla panchina della Nazionale inglese anche dopo i Mondiali, guidandola al cammino che la porterà agli Europei del 2024.

Ad annunciarlo è Mark Bullingham, CEO della Football Association.

"Siamo felici di confermare che Gareth Southgate continuerà a essere il commissario tecnico dell'Inghilterra: lui e il suo assistente hanno sempre avuto il pieno supporto".

Una scelta importante e decisa, da parte del tecnico, che vuole conquistare almeno un trofeo nella sua esperienza da commissario tecnico, dopo esserci andato molto vicino negli ultimi anni.