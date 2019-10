Eysseric 'dimenticato' dalla Fiorentina: gioca con la Primavera viola

Mai convocato da Montella, Valentin Eysseric è stato schierato dall'inizio contro il Torino Primavera: un modo per concedergli minuti in campo.

C'era un tempo in cui Valentin Eysseric, con il suo modo elegante di stare in campo, era considerato un bel colpo di mercato della . Due anni dopo il suo arrivo a Firenze, però, del francese si sono perse le tracce. O quasi.

Eysseric, infatti, nella rosa viola c'è. Ma non gioca mai. Nemmeno una convocazione nelle prime sei giornate di campionato, nemmeno un cenno di fiducia da parte di Montella. E così, rieccolo apparire... con un'altra squadra: la Primavera della Fiorentina, impegnata quest'oggi in campionato sul campo del .

Nella lista dei convocati di Emiliano Bigica per la sfida in Piemonte c'è anche il nome di Eysseric, 'retrocesso' dunque in Primavera all'età di 27 anni suonati. Di più: l'ex è stato schierato titolare contro i granata.

Una scelta della Fiorentina, che ha deciso di concedere minuti in Primavera ai giocatori meno utilizzati da Montella. Nel caso di Eysseric, rimasto in estate dopo essere rientrato dal prestito al , per nulla utilizzati.