Exequiel Zeballos, il 'piccolo Palacio' vuole prendersi la Bombonera

Exequiel Zeballos, 18enne esterno d'attacco del Boca, ha catturato l'attenzione di Barcellona, City e Real Madrid. De Rossi: "E' di un altro livello".

"Ciao, sono Exequiel Zeballos. Il mio sogno è giocare alla Bombonera e regalare magie".

Dopo il suo debutto col Boca Juniors, è spuntato un video d'infanzia che mostra il talento argentino svelare il proprio desiderio. Zeballos ora ha 18 anni e sta coronando il proprio sogno, anche se fin qui i tifosi Xeneizes hanno avuto solo un assaggio delle sue prodezze del ragazzo di La Banda: a sensazione, le sue prime uscite suggeriscono che ci sarà da divertirsi.

Velocità spaventosa e personalità nello sfidare qualsiasi difensore, Zeballos è stato considerato a lungo un talento puro e alcuni lo hanno addirittura paragonato a Neymar.

Il 18enne ha mosso i primi pasi nel Sarmiento de La Banda, con qualche apparizione coi Dorados de Termas de Rio Hondo dove veniva soprannominato 'il piccolo Palacio' per via della somiglianza con l'attaccante del Bologna.



Nel 2013, durante un torneo interstatale, il talent scout del Boca Diego Mazzilli lo notò e decise subito di portarlo in Xeneize ad appena 11 anni. Nel giro di 3 anni Zeballos si trasferì a Buenos Aires e si ambientò: nel 2017 giocò nella squadra minore del Boca che militava in Ottava Divisione, segnando 15 goal e guadagnandosi la chiamata dell'Argentina per il Sudamericano Under 15.

Nel torneo con l'Albiceleste, per Zeballos 5 goal e bomber della competizione. Nel 2018 il primo contratto 'pro', che lo ha reso il più giovane ad ottenerlo nella storia del Boca (16 anni).

Dodici mesi più tardi gli allenamenti con la prima squadra, a fine 2020 il debutto coi 'grandi'. La prima col Boca a fine novembre, dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Dopo l'ingresso dalla panchina contro il Newell's Old Boys, altre 3 presenze: nel 2021, per lui, si prospetta un ruolo di maggiore rilievo.

Zeballos ama agire largo e sa giocare con entrambi i piedi, dribblando con facilità. Barcellona, Manchester City e Real Madrid lo hanno messo nel mirino, anche se il Boca ha deciso di allontanare le sirene di mercato blindandolo fino al 2025.

"Questo 'changuito' (scimmietta in argentino, ndr) Zeballos è di un altro livello", la sentenza di Daniele De Rossi ad 'ESPN' sulla scorta della parentesi vissuta a Buenos Aires, il quale svela il nomignolo di Zeballos.

Exequiel, ora, punta a prendersi la Bombonera.