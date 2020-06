L'ex Juventus Rizza in coma: giocò con Marchisio, Criscito e Giovinco

L'ex giocatore della Primavera della Juventus Giuseppe Rizza, colpito da un'emorragia cerebrale: i messaggi degli ex compagni.

La battaglia più complicata della sua vita la sta affrontando ora Giuseppe Rizza, ex giocatore della Primavera della colpito da un'emorragia cerebrale, che lo ha costretto al coma farmacologico dal 5 giugno.

Immediato il ricovero nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania: le sue condizioni restano stabili, ma la notizia ha subito raggiunto gli ex compagni bianconeri Domenico Criscito, Claudio Marchisio, Paolo De Ceglie, Alessandro Bettega e Sebastian Giovinco, che gli hanno inviato un messaggio, come riportato da 'Tuttosport'.

"Ciao Peppe, sono Seba. Ma che fai? Dai, sveglia, che appena riusciamo ci vediamo. Ti mando un forte abbraccio", le parole di Giovinco.

"In campo aveva tanta grinta e sono sicuro che lotterà contro tutto e tutti per ritornare con noi. Che brutta notizia, incrociamo le dita e aspettiamo Peppe", ricorda invece Criscito.

Belle anche le parole di Francesco Totti, idolo d'infanzia dello stesso Rizza, grande tifoso della :

"Ti faccio un grande in bocca al lupo e mi raccomando tieni duro e non mollare. Daje Giuseppino".

Esterno offensivo classe '87, Rizza era approdato nelle giovanili della Juventus nei primi anni del 2000, per poi essere trasferito al , all'Arezzo, al Pergocrema, alla Stabia e alla Nocerina. Poi la discesa in Serie D, in Eccellenza e ora in Promozione con l'ASD Climiti FC San Paolo - Priolo.

Nonostante le categorie di differenza, gli ex compagni non hanno dimenticato però quei giorni passati insieme e non hanno mancato occasione di far sentire la propria vicinanza.