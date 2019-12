Everton, Ancelotti su Kean: "Ho cercato di prenderlo al Napoli"

Carlo Ancelotti parla di Moise Kean nella conferenza stampa di presentazione all'Everton: "Ho cercato di prenderlo prima che firmasse qui".

Un nuovo inizio per Carlo Ancelotti, che dopo l'avventura al torna in Premier League per risollevare un in difficoltà: l'allenatore italiano ha parlato anche di Moise Kean, svelando un interessante retroscena di mercato.

Intervenuto in conferenza stampa, Ancelotti ha raccontato tutta la sua ammirazione nei confronti del talento italiano:

"Ho cercato di prenderlo al Napoli prima che firmasse per l' . E' un giocatore fantastico, non dimentichiamoci che ha solo 19 anni, ha bisogno di tempo per ambientarsi. Dobbiamo aspettarlo e lavorarci, perché ha qualità top".

Dopo le buone cose mostrate alla , l'attaccante classe 2000 potrà crescere sotto la sapiente guida di un maestro esperto come Ancelotti che, a quanto pare, lo aveva già seguito da lontano.