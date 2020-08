Ever Banega genio incompreso: dall'Inter alla leadership a Siviglia

La sua carriera è un ottovolante, ma a Siviglia Banega continua a essere un leader. Addio dopo l'Europa League: ha già firmato con l'Al-Shabab.

Classe innata, colpi da vero fantasista e funambolo del pallone. Ma anche tanta incostanza, tanti problemi fisici. Questa in breve è la descrizione che potremmo fare di Ever Banega. Calciatore che, al netto di tante delusioni avute in carriera, continua ad avere dalla sua parte una folta schiera di tifosi.

Ever Banega è così: o lo si ama o lo si odia. Non ci sono mezze misure con un giocatore che quando è in giornata è capace di decidere le sorti dell'incontro da solo, mentre quando non lo è, il che capita spesso a dire la verità, riesce ad irritare anche il più fedele dei tifosi.

Lo hanno imparato a conoscere proprio così anche i tifosi dell' . Dopo un paio di anni davvero ottimi al , i nerazzurri nel 2016 riescono a strapparlo a costo zero. Arriva in una squadra in preda alla confusione, però, con Mancini che lascia il posto a De Boer poco prima dell'avvio della .

I tifosi nerazzurri si innamorano ben presto dei suoi colpi, della sua tecnica e dei calci piazzati. Ma capiranno altrettanto brevemente che Ever Banega, da vero mago, riesce anche a sparire dai radar con un solo colpo di bacchetta.

Comincia a scendere nelle gerarchie soprattutto con l'avvento di Stefano Pioli. Ma nonostante ciò riesce comunque a togliersi una grande soddisfazione e a restare impresso in qualche modo nella storia dell'Inter.

Questa ormai è casa sua ed entrambe le parti avevano avverito la nostalgia dopo la separazione. Da tre anni ormai Banega si è ristabilito al Siviglia. Alterna come sempre, anche a 32 anni, grandi prestazioni a partite opache. Ma, al netto di una titolarità che non sempre ha con Loeptegui, l'argentino è uno dei leader indiscussi della squadra.

Un'annata ottima a Siviglia, questa. La squadra ha chiuso al quarto posto la , strappando la qualificazione alla prossima . Ed in più si trova in piena lotta per l' , dovendo affrontare il Manchester United nella semifinale del torneo.

Ever Banega è stato protagonista nel quarto di finale contro il Wolverhampton. Quando le cose cominciano a farsi sul serio, l'argentino prende in mano la squadra ed infatti Lopetegui lo ha schierato titolare e non lo ha mai tolto dal campo.

Succederà probabilmente la stessa cosa contro il . Il Siviglia in questa competizione ha una storia unica: ha vinto l'Europa League per tre anni consecutivi, dal 2013 al 2016 ed è una delle grandi favorite per questa edizione.

Gioco del destino: se il Siviglia dovesse battere il Manchester United e l'Inter contemporaneamente lo Donetsk, in finale Ever Banega incontrerebbe proprio i nerazzurri, che rappresentano il suo passato.

Banega individualmente ha già vinto due volte l'Europa League, ovviamente con la maglia del Siviglia. E vorrebbe regalare alla squadra spagnola un altro trofeo, come saluto di addio.

L'argentino infatti a gennaio ha già firmato il contratto del suo futuro, accettando la proposta dell' Al-Shabab Riyad , squadra dell' . A 32 anni, 'El Tanguito', lascerà quindi il vero calcio che conta, sposando il progetto asiatico. Ma proverà a lasciare il suo ultimo passo di tango a Siviglia, con l'Europa League nel mirino.