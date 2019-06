Europei Under 21, Italia eliminata: Francia-Romania termina 0-0

Francia-Romania termina 0-0 e sancisce l'eliminazione dell'Italia dall'Europeo Under 21. Avanza la Francia come miglior seconda, beffa azzurra.

La temuta beffa è puntualmente arrivata: l' Under 21 è eliminata dagli Europei di categoria . Gli azzurrini non sono riusciti a classificarsi come miglior seconda.

Le speranze della squadra di Luigi Di Biagio erano tutte riposte in -Romania, partita decisiva. C'erano due opzioni che avrebbero permesso agli azzurrini di qualificarsi: la vittoria della Romania o quella della Francia con almeno tre goal di scarto.

Nessuna delle due ipotesi si è avverata, visto che la partita del Dino Manuzzi di Cesena si è conclusa con uno 0-0 che fa felici entrambe. Vanno a 7 punti, la Romania chiude prima e la Francia seconda per la differenza reti (+5 contro +2).

L'Italia, ferma a 6 punti dopo la sconfitta con la , rimane beffata e non accede alle semifinali. Si tratta della seconda eliminazione alla fase a gironi nelle ultime tre edizioni, ovvero dall'inizio dell'era Luigi Di Biagio.