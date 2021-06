Europei, tutti i telecronisti dell'Italia: le voci di Rai e Sky a Euro 2020

Inviati, telecronisti e opinionisti per le gare della Nazionale azzurra agli Europei: tutto quello che c'è da sapere.

Dopo un anno di attesa, via ad Euro 2020. Il nome della competizione continentale itinerante rimane lo stesso, ma si gioca dodici mesi in ritardo in virtù dello slittamento dovuto al coronavirus. Agli Europei grandi aspettative sulla Nazionale azzurra di Roberto Mancini, tra le grandi favorite del torneo.

Come noto, gli Europei verranno trasmessi da Rai e Sky, con l'emittente satellitare che ha acquistato i diritti tv per l'intero torneo. Le sfide della Nazionale azzurra saranno però presenti in entrambe le emittenti: tre gare all'Olimpico di Roma valide per la fase a gironi, ed eventualmente quelle successive.

I TELECRONISTI PER LE GARE DELL'ITALIA

Le sfide dell'Italia ad Euro 2020, contro Turchia, Svizzera e Galles, saranno trasmesse in diretta dalla Rai in chiaro e a pagamento su Sky (con abbonamento al pacchetto specifico o in alternativa a Now Tv). In campo teleconisti, seconde voci e bordocampisti che abitualmente seguono la Nazionale azzurra.

Per la Rai confermata la coppia Alberto Rimedio come telecronista e Antonio Di Gennaro come seconda voce, mentre Alessandro Antinelli seguirà le sfide dell'Italia da bordo campo.

Per Sky saranno in cabina di commento Fabio Caressa e Beppe Bergomi, mentre Alessandro Alciato sarà la voce vicino alla panchina di Roberto Mancini.

GLI OPINIONISTI IN STUDIO PER LE PARTITE DELLA NAZIONALE AZZURRA

Previsto un ampio pre e post partita quando l'Italia andrà in campo all'Olimpico nella fase a gironi degli Europei. Sia Rai che Sky dedicheranno approfondimenti in preparazione delle tre sfide (e in caso di qualificazione anche nelle partite successive della Nazionale azzurra), che vedranno protagonisti i ragazzi di Mancini, ma anche per quelle di cartello previste ad Euro 2020.