Cosa succede alla prima, seconda e terza classificata nei gironi di Europa League?

La stagione 2021/2022 è stata quella della rivoluzione per l'UEFA. Dopo anni, infatti, l'organsmo europeo ha deciso di riportare le competizioni al numero di tre, come fu all'epoca della Coppa delle Coppe. La Conference League si è affiancata ad Europa League e Champions League, cambiando soprattutto il torneo del mezzo.

Rispetto al passato, infatti, le squadre che giocano gli otto giorni di Europa League hanno svariate possibilità dopo le sei gare dei gruppi che si giocano tra settembre e dicembre per poter vincere una competizione lontana più di vent'anni dalle bacheche dei team italiani.

GIRONI DI EUROPA LEAGUE, LA PRIMA CLASSIFICATA

Le otto capoliste degli otto gironi di Europa League 2021/2022, volano direttamente agli ottavi della competizione. E' la grande novità, considerando che nelle annate precedenti le squadre in vetta erano costrette a giocare i sedicesimi di finale, nelle quali erano presenti anche le otto retrocesse della Champions League, classificatesi al terzo posto nel massimo torneo continentale.

QUALIFICATA COME SECONDA?

La seconda in classifica sfiderà come di consueto le squadre retrocesse dalla Champions League, ma non le capoliste dei gironi di Europa League. Nei sedicesimi, i playoff pre-ottavi, giocano le seconde classificate di Europa League e le terze della Champions League, accoppiate a seconda del sorteggio previsto a dicembre.

RETROCESSIONE PER LA TERZA

Le otto terze classificate dei gironi di Europa League giocano i sedicesimi di Conference League, contro le seconde classificate negli otto gironi della nuova competizione UEFA. Le capoliste dei gruppi di Conference League sono invece qualificate agli ottavi, in attesa delle vincenti dei playoff.