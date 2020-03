Ancora problemi in ambito europeo per l'emergenza Coronavirus: la ha comunicato di non poter raggiungere la città di per giocare l'andata degli ottavi di a causa del divieto di volare sul territorio spagnolo imposto dalle autorità.

L'ufficialità arriva direttamente dal club giallorosso, che comunica di non poter andare in :

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC