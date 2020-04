Eto'o svela: "Il mio consiglio ha cambiato la carriera di Messi"

Insieme a Ronaldinho, Deco, Xavi e Iniesta hanno cambiato la storia del . Sia Leo Messi che Sami Eto'o facevano parte di quel team blaugrana che cominciò a macinare trofei a metà anni 2000, riuscendo a issarsi come club più importante del globo nelle stagioni successive.

Eto'o era stella di prima grandezza, ma Leo Messi nel corso del tempo è riuscito come noto a superarlo, diventando uno dei cinque-dieci fuoriclasse più importanti della storia. A cambiare la carriera dell'argentino è stato però lo stesso camerunense, almeno come ha evidenziato l'ex .

Parlando di quei tempi a Barcellona, Eto'o ha svelato un aneddoto:

"Recentementemi ha ringraziato per un consiglio che non svelerò qui adesso, che gli ha cambiato la carriera".

Eto'o si prende un po' di merito nell'evoluzione di Messi, che da giocatore di classe è diventato anche killer d'area in maniera gigantesca:

Quindici anni dopo, Eto'o vede sempre lo stesso Messi:

"Non è cambiato nulla, è sempre la bella persona che ho conosciuto e che conosco ora. In passato ha avuto un paio di momenti bui, ma non ha mai perso il suo talento".