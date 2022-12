Eto'o fuori controllo dopo Brasile-Corea del Sud: calci a un tifoso

Il presidente della Federcalcio camerunense, ed ex Barça e Inter tra le altre, ha aggredito un tifoso all'esterno del 974 Stadium.

Non sono stati dei Mondiali facili per il Camerun, dal punto di vista calcistico e non solo: la formazione di Rigobert Song, sul campo, è uscita ai gironi con Brasile, Svizzera e Serbia, vincendo l'ultima contro i verdeoro, ma a tener banco sono state le questioni fuori dal rettangolo verde.

Una su tutte quella relativa ad André Onana, che ha lasciato il Qatar e la sua Nazionale prima del previsto per screzi con il proprio allenatore: in quel caso a nulla è servito l'intervento del presidente della Federcalcio camerunense, Samuel Eto'o, che ha poi dovuto accettare la situazione e far partire il portiere.

Anche per Eto'o, in realtà, è stato un anno, e non solo un Mondiale, complicato: ha dovuto affrontare, da presidente, l'organizzazione della Coppa d'Africa in Camerun, con il terzo posto finale, e seguire la sua Nazionale in Qatar: l'ex Barcellona e Inter, tra le altre, è poi rimasto a Doha a seguire la gara degli ottavi di finale tra Brasile e Corea del Sud.

Ed è a margine di questa che il presidente della Federcalcio camerunense ha perso il controllo, letteralmente: l'ambasciatore FIFA è stato intercettato da un tifoso che ha cercato di riprenderlo con una fotocamera, ma il gesto non è andato a genio a Eto'o.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Dopo un primo approccio del tutto pacifico, l'ex attaccante è tornato sui suoi passi, provando ad aggredire il tifoso, andando a tu per tu con lo stesso: da quel momento in poi la situazione è degenerata.

"Ho sentito Eto'o scambiare parole con il tifoso in toni forti, poi ha iniziato a inseguirlo, perdendo il controllo: al tifoso è stata strappata la macchina fotografica ed è lì che Eto'o ha commesso un errore. Invece di andarsene, lo ha preso a calci", racconta Ricardo Lopez Juarez, giornalista de "La Opinion", intervenuto a "El Larguero".

Nonostante l'intervento di diversi presenti, volto a dividere i due e a contenere Eto'o, questo ha continuato a scagliarsi contro il tifoso, rifilandogli un calcio in testa. Poi si è diretto verso Lopez Juarez, il giornalista, minacciandolo.

"Gli ho chiesto cosa fosse successo, ma non riusciva a esprimere una parola, poi lo hanno portato via", ha aggiunto.

Una brutta scena che va in contrasto con quanto sempre mostrato, dentro e fuori dal campo, da Eto'o, che da presidente della Federcalcio camerunense ha vissuto un anno molto, ma molto intenso.