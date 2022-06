Esperienza, goal ed estro: il Monza vicino a Joao Pedro

Il club di Berlusconi e Galliani chiude per un altro profilo già affermato in massima serie: richiesto anche Cragno per la porta.

La strada tracciata dal Monza per il suo primo campionato di Serie A è ormai definita e nota: profili d'esperienza a cui guardare nel periodo di calciomercato per garantirsi la salvezza. Scelta guidata da Berlusconi e Galliani, senza dubbio, e sposata da Stroppa, tecnico che potrebbe accogliere presto un attaccante d'estro e da tanti goal: Joao Pedro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Monza sarebbe a un passo dalla chiusura delle trattative con il Cagliari, affare da 7 milioni di euro. L'articolo prosegue qui sotto Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Serie A 2022-2023: quando inizia, date, turni infrasettimanali e soste L'accordo è vicino e il trasferimento potrebbe completarsi già nei prossimi giorni, ma potrebbe allo stesso tempo non essere l'unico sull'asse Monza-Cagliari. Il club di Berlusconi e Galliani avrebbe chiesto ai rossoblù anche Alessio Cragno, portiere che ha vissuto nelle ultime settimane una bella esperienza in Nazionale. Due profili e volti noti per un campionato tranquillo e ambizioso: il Monza si fa avanti, pronto a consegnare a Stroppa elementi importanti.