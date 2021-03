Espanyol, Embarba scatenato: un goal e due assist in 4 minuti

Adri Embarba scatenato in Espanyol-Logroñés: dal 22' al 26' ha fornito due assist e segnato una rete, consentendo ai catalani di condurre per 3-0.

Tempi sempre piuttosto duri, nella parte bianca e blu di Barcellona. Mentre gli azulgrana si sono rialzati da un periodo buio, l'Espanyol soffre in Segunda Division. Ma anche qui, forse, la luce in fondo al tunnel inizia a vedersi. E il merito è anche di Adri Embarba, esterno offensivo di 28 anni.

L'ex giocatore del Rayo Vallecano, alla sua seconda stagione all'Espanyol, ha fin qui messo a segno 7 reti nella seconda serie spagnola. L'ultima proprio questa sera contro il Logroñés. E dove sta la particolarità? Nel fatto che, nell'anticipo del sabato sera, Embarba non si è limitato a giocar bene e segnare: la partita, in pratica, ha pensato bene di dominarla.

Dal minuto 22 al minuto 26 del primo tempo, l'Espanyol è andato avanti di tre reti. E in tutte e tre è entrato lo zampino di Embarba. Prima ha effettuato un cross a rientrare per il colpo di testa vincente di Javi Puado, quindi ha messo a segno la rete personale, servito di tacco da Melendo, e infine ha aperto la strada al 3-0 da lontano di Adrià Pedrosa. Un goal e due assist in 4 minuti: non male.

Una raffica di colpi che, se la partita terminerà effettivamente con la vittoria dell'Espanyol, porterà la formazione di Vicente Moreno ad appena due lunghezze dal primo posto del Maiorca. Con la concreta possibilità, dunque, di sognare il ritorno in Liga dopo un anno di purgatorio.

Quanto a Embarba, come detto, si tratta del settimo goal in campionato in 27 presenze. Come nel 2016/17 e nel 2019/20, quando l'esterno nativo di Madrid indossava la maglia del Rayo Vallecano. E a -1 dal suo record personale, datato 2017/18.