Già finita l'avventura di Kolo Tourè al Wigan: esonerato dopo 9 partite

L'ex difensore è stato sollevato dall'incarico alla sua prima esperienza da allenatore: era stato nominato a fine novembre.

La carriera di Kolo Touré è stata caratterizzata, pur senza importanti successi, da grandi esperienze: ha giocato per l'Arsenal, poi per il Manchester City. Quindi il Liverpool: ha chiuso al Celtic. Insomma, mica male.

L'ivoriano è stato uno dei migliori difensori della sua generazione e, una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha iniziato a studiare per diventare un allenatore.

Ha collaborato con la Costa D'Avorio e con il Celtic: tra il 2019 e il 2022 è stato il vice di Brendan Rodgers al Leicester, accumulando esperienza. Almeno fino allo scorso novembre, quando è arrivata un'importante chiamata dalla Championship.

A volerlo come allenatore della prima squadra il Wigan, che non se la passa bene in classifica e conta sul carattere di Touré per rilanciarsi.

E' il 29 novembre: il 27 dicembre l'ex difensore si trova già senza squadra, esonerato dopo quasi due mesi esatti dai Latics.

No, non è andata benissimo: 9 gare tra Championship e FA Cup, zero vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Punti complessivi conquistati in campionato? Eh, 2. Ultimissimo posto.

Finisce così la sua prima esperienza da allenatore di una prima squadra: non è detto che sia l'ultima, anzi. La situazione non era neanche delle migliori. Certo è che se la ricorderà a lungo.