Scenario clamoroso in casa Bayern Monaco: Nagelsmann in bilico, si pensa a Tuchel

In Baviera sembra essere tutto pronto per un'incredibile rivoluzione: il Bayern sta pensando di esonerare il suo allenatore.

Mentre il calcio dei club è fermo per la sosta per le Nazionali, in casa Bayern Monaco si profila uno scenario clamoroso, soprattutto considerando il momento della stagione.

Secondo quanto emerso in Germania, e quanto riportato da Sky Sport e confermato da GOAL, il club bavarese starebbe pensando di esonerare Julian Nagelsmann.

Una decisione interna sarebbe alla base di una mossa che spiazzerebbe tutto il calcio europeo, considerando anche i prossimi impegni del Bayern, impegnato in Champions League contro il Manchester City

Da chiarire tutto ciò che accadrà, ma il nome che è stato fatto per sostituirlo è quello di Thomas Tuchel, senza panchina da inizio stagione, ovvero dall'avvicendamento con Graham Potter sulla panchina del Chelsea.

Secondo la Bild, a Nagelsmann sarebbe già stato comunicato l'esonero e Tuchel sarebbe stato già allertato per la sfida contro il Borussia Dortmund, al rientro dalla sosta.