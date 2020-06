Escalante giocherà nella Lazio, Tare: "Presto ci sarà l'annuncio"

Il centrocampista argentino dell’Eibar, Gonzalo Escalante, presto approderà alla Lazio. E’ stato Tare a confermare l’accordo.

Ha già giocato in nella stagione 2014-2015 quando ha vestito la maglia del Catania e ora è pronto a tornarci per confrontarsi questa volta con la .

Quello di Gonzalo Escalante è un nome che negli ultimi mesi è stato accostato con grande insistenza alla . A gennaio si era parlato di un suo blitz a per sottoporsi alle visite mediche di rito che avrebbero preceduto il suo trasferimento ufficiale in biancoceleste a partire dall’estate, ma lo stesso centrocampista recentemente aveva preferito non sbilanciarsi .

“E’ incredibile che la Lazio si sia accorda di me. E’ il momento di fare il salto. La Lazio è un’opzione, sto valutando le alternative ma ho ancora un contratto con l’ ”.

Ad annunciare come di fatto il suo approdo alla Lazio sia cosa fatta è stato Igli Tare . Il direttore sportivo biancoceleste, parlando ai microfoni di Sky, ha confermato la fumata bianca.

“A breve ci sarà l’annuncio del nuovo acquisto Escalante. Parliamo di un giocatore che servirà molto alla squadra. Ha l’esperienza e le caratteristiche giuste per giocare nella Lazio”.

Escalante, è cresciuto calcisticamente nel Boca Juniors e nelle ultime annate è stato uno dei perni dell’ Eibar . In questa stagione, prima dello stop imposto dal Coronavirus, ha collezionato 20 presenze in . Il suo contratto è in scadenza e arriverà quindi alla Lazio a parametro zero.