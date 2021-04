Errore a porta vuota con la Germania: la Macedonia del Nord 'omaggia' Werner con la cittadinanza

L'attaccante del Chelsea si è divorato il goal del possibile 2-1 a porta vuota: un giornale ha anche creato la sua carta d'identità macedone.

La sconfitta della Germania per 1-2 in casa contro la Macedonia del Nord ha inevitabilmente fatto il giro del mondo. Beffa nella beffa, il clamoroso errore di Timo Werner: l'attaccante del Chelsea a porta vuota ha totalmente lisciato il pallone che gli è poi rimbalzato sulla gamba d'appoggio ed è terminato fuori.

Un goal mancato in un momento delicatissimo: il classe 1996 era entrato sul punteggo di 0-1, poi il rigore di Gündogan ha rimesso le cose in parità. L'ex Lipsia si è divorato il 2-1, poi Elmas ha fatto 1-2 e mandato la selezione balcanica in paradiso. Decisivo.

La pensano allo stesso modo anche in Macedonia. Questa mattina il quotidiano 'Vecer' ha pubblicato una foto molto particolare: una carta d'identità macedone a nome... Timo Werner. Con tutti i dati anagrafici, una firma approssimativa e, doppia beffa, quattro '1-2' nella sezione codice personale.

In Macedonia gli hanno anche regalato la cittadinanza. Un giornale ha addirittura creato la sua carta d'identità... pic.twitter.com/QQ6LhloEiC — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) April 1, 2021

Una 'cittadinanza onoraria' che forse l'attaccante del Chelsea avrebbe voluto evitare. Un'altra pagina negativa nella stagione di un giocatore che non sta ripetendosi dopo i 36 goal della scorsa stagione tra campionato e coppe e che a Londra sta trovando grosse difficoltà. Neanche il ritorno in Germania per giocare con la Mannschaft, tra panchine e lisci, sembra avergli fatto bene.