Chi è Erling Haaland, il bomber del Salisburgo che ha stupito in Champions

Protagonista al Mondiale Under 20, Erling Haaland è esploso al Molde e ora si sta imponendo a Salisburgo: tripletta al Genk all'esordio in Champions.

Quando i tifosi del sentono il nome 'Haaland', nelle loro menti affiorano due ricordi non certo positivi. Alf-Inge Haaland era il centrocampista che ruppe il ginocchio a Roy Kean, subendo la vendetta dell'avversario quattro anni più tardi con un celeberrimo fallaccio intenzionale.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Haaland non si è mai completamente ripreso, dovendo ritirarsi a soli 30 anni, appena due anni dopo l'accaduto. Tuttavia, ora al suo posto c'è un erede di lusso: Erling Braut Haaland sta facendo grandi cose da anni, da quando si è messo in mostra al Molde trasferendosi poi al .

L'apice della sua ancor brevissima carriera lo ha toccato all'esordio nei gironi di , realizzando una tripletta al nei primi 45 minuti. Non si tratta del primo giocatore a firmare tre reti al debutto nella massima competizione continentale, ma nessuno era mai riuscito a farlo in soli 45 minuti.

A differenza del padre, che ha giocato come centrocampista difensivo, Erling è un attaccante che pensa solo al goal. Sin dalle sue primissime apparizioni ad alti livelli. Ha segnato all'esordio col Molde in un match di coppa contro il Volda e gli sono serviti appena 6 minuti per ripetersi alla sua prima apparizione in campionato, entrando dalla panchina nella vittoria contro il Sarpsborg un mese prima di compiere 17 anni.

In Norvegia ha potuto affinare le sue capacità lontano dalle luci della ribalta, salvo poi balzare agli onori della cronaca nel luglio 2018 per essere riuscito a segnare quattro goal nei primi 21 minuti alla capolista Brann, fino a quel momento imbattuta. Il suo allenatore quel giorno, e durante tutto il periodo al Molde, era nientemeno che Ole Gunnar Solskjaer.

"Può diventare certamente un grande attaccante. Mi ricorda Lukaku come caratteristiche", disse Solskjaer a NRK dopo la vittoria col Brann, ed è facile capire perché Haaland abbia suscitato paragoni con un attaccante come l'attuale centravanti dell' .

Haaland sa correre con la palla verso il fondo o combattere spalla a spalla contro l'ultimo difensore, e ha una velocità per cui è veramente difficile fermarlo. Il suo gran sinistro e la precisione all'altezza del dischetto non fanno altro che aumentare la percezione che possa essere un numero nove completissimo per il futuro.

Nel giorno delle quattro reti contro il Brann, erano presenti scouts dal Manchester United, e da allora è stato confermato da funzionari del Molde come esistesse un reale interesse da parte dei Red Devils nell'acquisire il giovane.

Haaland alla fine si è guadagnato il suo trasferimento, firmando un contratto quinquennale con il Red Bull di Salisburgo nell'agosto del 2018, prima di unirsi ai campioni austriaci nel gennaio di quest'anno. Ha lasciato il Molde avendo segnato 20 goal in 50 presenze in tutte le competizioni e all'inizio di maggio ha segnato la sua prima rete con il Salisburgo, contro il LASK Linz.

Ma Haaland - che a marzo è stato nominata nella lista NxGn dei migliori 50 adolescenti del pianeta - non si è fatto spaventare nemmeno dalla prospettiva del primo assaggio del calcio europeo di alto livello. Sua, come detto, la tripletta che ha distrutto appena in un tempo il Genk nella prima gara dei gironi di Champions League.

Haaland, peraltro, si era già preso la scena al Mondiale Under 20 dopo aver trascinato la Norvegia alla qualificazione alla fase finale. In la squadra scandinava non è riuscita a passare la fase a gironi, ma il figlio d'arte ha vissuto una giornata da record contro l'Honduras, segnando qualcosa come 9 goal nella clamorosa vittoria per 12-0 ai danni dei poveri centroamericani.



Nonostante la prematura eliminazione, insomma, Haaland ha dimostrato di poter scrivere pagine importanti nei prossimi anni. Intanto, a goderselo appieno è il Salisburgo, che proprio grazie a lui sogna la qualificazione agli ottavi nonostante sia inserito in un raggruppamento difficilissimo comprendente anche il e il .