Eriksen si sblocca: primo goal con l'Inter in Europa League

Christian Eriksen ha segnato il primo goal con la maglia dell'Inter sbloccando il risultato contro il Ludogorets. Anche una traversa per il danese.

Era l'uomo più atteso e contro il Ludogorests ha risposto presente. A sbloccare il risultato regalando la vittoria all' nell'andata dei sedicesimi di è stato proprio Christian Eriksen .

Il centrocampista danese, schierato titolare da Conte per la seconda volta dopo il precedente non troppo fortunato di campionato a Udine, ha siglato il suo primo goal nerazzurro con un tiro dal limite dell'area non irresistibile che però ha beffato il portiere bulgaro.

1/9 - Christian Eriksen ha segnato stasera il suo primo gol con la maglia dell'Inter, alla nona conclusione tentata. Ambientato. #LudogoretsInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 20, 2020

Fino a quel momento, a dire il vero, Eriksen nei primi 70' non aveva particolarmente brillato come tutta l'Inter. La squadra di Conte è apparsa ancora lenta e raramente capace di rendersi pericolosa.

Altre squadre

Dopo il goal però l'ex è sembrato subito più libero a livello mentale tanto che, sempre con un tiro dalla distanza, Eriksen ha sfiorato la doppietta centrando in pieno la traversa. Mentre in pieno recupero sugli sviluppi di un suo corner è arrivato il rigore del definitivo 0-2 che di fatto permette all'Inter di ipotecare la qualificazione agli ottavi.

La sensazione insomma è che la rete siglata contro il possa sbloccare il danese le cui qualità, d'altronde, non sono mai state in discussione. Conte ovviamente se lo augura: per arrivare in fondo alla stagione servirà pure Eriksen. Quello vero.