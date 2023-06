Eriksen è sicuro: "Hojlund pronto per la Premier", lo United è alla finestra

Christian Eriksen "vede" Rasmus Hojlund al Manchester United, che al momento è alla ricerca di una punta.

L’allenatore dei Red Devils, Erik Ten Hag, sta preparando i piani per la finestra di mercato estiva, e si dice che un nuovo numero 9 sia in primo piano nella sua lista dei desideri. Per l'attaccante danese Hojlund si ipotizza un trasferimento all'Old Trafford a cifre importanti: il 20enne ha attirato l'attenzione dopo l’ottima annata all’Atalanta.

Eriksen è un compagno di squadra di Hojlund in nazionale e ritiene che non sarebbe fuori posto in Premier League: "Lo vedo bene al Manchester United. È un ragazzo fantastico e un buon giocatore e si è sviluppato in modo davvero brillante all'Atalanta. Su cosa farà il club non posso rispondere".

Pur tenendo d'occhio lo sviluppo di Hojlund, Eriksen si concentra sul suo gioco a Manchester, dopo una stagione d'esordio produttiva all'Old Trafford. Il 31enne playmaker ha parlato del suo periodo con lo United, interrotto da uno sfortunato infortunio alla caviglia a gennaio: "È un club in cui c'è una grande attenzione perché tutti hanno un atteggiamento propositivo verso il Manchester United”.

Getty

Getty