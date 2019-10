Eredivisie, Hatzidiakos perde due incisivi in uno scontro con Mitroglou

Durante la gara tra PSV e AZ, il greco Hatzidiakos ha perso due denti: lo staff medico ospite li ha raccolti e conservati in un sacchetto.

Scendere in campo con un paradenti, nel calcio, non è così usuale. Eppure, a volte può servire. Chiedere per informazioni a Panteleimon Hatzidiakos, centrale dell'AZ Alkmaar, che ha concluso la sfida di Eredivisie contro il senza due incisivi.

L'episodio è accaduto a una decina di minuti dal termine, quando Hatzidiakos - in campo nella recente gara disputata dalla Grecia contro l' all'Olimpico - saltando in un contrasto aereo, ha rimediato un colpo da Mitroglou, centravanti del PSV. Ironia della sorte, suo connazionale.

Succede in PSV-AZ di Eredivisie: in un duello aereo tra greci, Mitroglou stacca di netto gli incisivi a Hatzidiakos. Denti poi recuperati e conservati in un pratico sacchetto take away 🥡🦷🦷pic.twitter.com/luFhItOYSV — Federico Casotti (@federicocasotti) October 27, 2019

Gli incisivi centrali superiori di Hatzidiakos sono volati via, ma nessun problema: lo staff medico dell'AZ si è precipitato in campo con un sacchetto, nel quale sono stati raccolti e collocati i denti del povero Hatzidiakos.

Non pare, in ogni caso, che il giocatore dell'AZ se la sia presa più di tanto, come dimostrato dalla sua espressione sorridente - e un po' spaventosa, proprio nei giorni di Halloween - pescata dalla olandese. Forse perché la sua squadra si è imposta per 4-0 in casa del PSV, anche grazie all'espulsione nel primo tempo di Thomas tra i padroni di casa.