L'eredità di Messi e Cristiano Ronaldo: sarà il Clasico dei giovani

Dove c'erano Messi e Cristiano Ronaldo oggi brillano tanti giovani talenti: occhi puntati su Gavi, Camavinga, Ansu Fati e Vinicius.

Il traumatico addio di Lionel Messi al Barcellona ha sancito per sempre la fine di un'epoca. La deposizione dell'ultimo sovrano, alle spalle del quale stavano però già crescendo tanti giovani principi ereditari pronti a prendere la sua corona e arrampicarsi sul trono.

Un percorso, questo, già vissuto dal Real Madrid qualche anno fa quando i Blancos avevano ceduto Ronaldo alla Juventus aprendo ufficialmente l'era post Cristiano. Una fase di ricostruzione difficile, certo, ma anche estremamente affascinante.

Ecco perché l'appuntamento col Clasico, stavolta, sembra guardare dritto al futuro tra due squadre che figurano tra le sei con l'età media più bassa in Liga. Ma chi sono i nuovi eroi di Real Madrid e Barcellona?

Alle spalle di Courtois e ter-Stegen, titolarissimi tra i pali, ad esempio crescono senza fretta Lunin e Inaki Pena, ancora giovanissimi ma già in grado di guadagnarsi la luce dei riflettori in allenamento e con le rispettive nazionali. Il primo nelle file dell'Ucraina maggiore, il secondo già convocato da Luis Enrique per un'amichevole della Spagna.

Tanti i giocatori di prospettiva anche tra i difensori delle due squadre, a partire da Eder Militao ed Eric Garcia, passando per Sergino Dest e Araujo, quest'ultimo grande assente nel Clasico causa infortunio.

Senza dimenticare l'ultima scommessa di Zidane che porta il nome del ventenne Miguel Gutierrez, capace di sfruttare al meglio l'assenza dell'esperto Carvajal mentre al Barcellona aspettano con pazienza la crescita di Alejandro Balde, il cui percorso a soli 17 anni è stato interrotto da un infortunio.

A centrocampo brillano le stelle di Valverde e Pedri, 52 partite giocate alla sua prima vera stagione tra i grandi e subito perno di Barcellona e Spagna a soli 18 anni.

Lui nel Clasico non ci sarà causa problema fisico, ma verrà sostituito da Gavi, altro ragazzino terribile che qualche settimana fa è diventato il più giovane debuttante nella storia delle Furie Rosse proprio contro l'Italia in Nations League. Nel Real Madrid invece brilla la stellina francese Camavinga, acquistato dal Rennes e calatosi nella nuova realtà senza paura.

Infine eccoci al capitolo attacco, ovvero il reparto dove per anni spadroneggiavano da una parte Messi e dall'altra Cristiano Ronaldo. Eredità pesantissima che Ansu Fati e Vinicius sembrano in grado di raccogliere nel giro di brevissimo tempo. Il primo, fresco di rinnovo, ha confermato la sua grande personalità scegliendo la 10 blaugrana che fu della Pulce mentre il secondo sta trascinando il Real a suon di sgasate e goal meravigliosi.

Nuovi fenomeni crescono, insomma. El Clasico ora è una storia da giovani.