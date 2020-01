Epifania milanista: il ritorno di Ibrahimovic a San Siro

Il Milan non va oltre lo 0-0 con la Sampdoria, ma riaccoglie dopo 7 anni e mezzo Zlatan Ibrahimovic. La vera attrazione del pomeriggio rossonero.

Epifania, letteralmente “apparizione, manifestazione della divinità”: dopo duemilasettecentonovantaquattro giorni il e la riabbracciano Zlatan Ibrahimovic, tornato in rossonero per risollevare le sorti di un Diavolo affranto.

L’ormai noto “Oooh Ibrahimovic” è la colonna sonora dell’Epifania milanista. L’ingresso in campo intorno alle 14.20 per il riscaldamento e il primo boato della giornata, con i decibel che salgono vertiginosamente alla lettura delle formazioni, quando al nome di Zlatan Ibrahimovic San Siro trema letteralmente dall’entusiasmo. “Una nuova sfida da vivere insieme: Bentornato Ibra”, lo striscione con cui la Curva Sud riaccoglie a casa l’uomo che nel 2011 ha messo la firma sull’ultimo Scudetto della storia rossonera.

Non manca uno striscione anche per il ritorno di Zlatan.



La pletora di fotografi che circonda la panchina del Milan durante l’ingresso in campo delle squadre è emblematica: la vera attrazione della domenica non è la partita, almeno fin quando Zlatan non toglierà la tuta.

Si dice che l’attesa del piacere sia essa stessa il piacere, ma i 55 minuti che precedono l’ingresso in campo di Ibrahimovic sono più come le precedenti 17 giornate per i rossoneri: scoraggianti. L’unico sussulto intorno al 40’, ma solo per l’inizio delle operazioni di riscaldamento dello svedese, che viene gettato nella mischia da Pioli al posto di Piatek ed accolto con l’ennesima ovazione di giornata.

Ibra è magnetico e l’attenzione dei compagni si rivolge automaticamente su di lui, cercato praticamente ad ogni azione. Ma di palloni realmente giocabili, da trasformare in goal, se ne vedono ben pochi. Quando Zlatan estrae dalla sua calza il primo vero cioccolatino è Krunic a scarabocchiare davanti alla porta di Audero. Per vedere lo svedese scaricare in porta il suo leggendario destro bisognerà attendere: l’Ibra-bis in rossonero è appena cominciato…