Al Real Madrid per 70 milioni, ancora a secco col Palmeiras: Endrick in lacrime in panchina

La nuova stella classe 2006 dei Blancos fatica in Brasile: non segna e scoppia in lacrime dopo la sostituzione.

Il Palmeiras è ancora imbattuto nel campionato Paulista: nell'ultimo turno ha battuto all'Allianz Parque il Red Bull Bragantino per 2-0, ma il tema principale, nonché focus del dibattito, è quello riguardante Endrick.

Sì: proprio classe 2006 che a metà dicembre è stato annunciato come nuovo innesto del Real Madrid, e che arriverà effettivamente ai Blancos nel 2006.

Per lui le Merengues hanno messo in piedi un'operazione da 70 milioni di euro complessivi, portandolo in Spagna, ma lasciandolo crescere ancora in Brasile, proprio con la maglia del Palmeiras.

Il problema non riguarda ovviamente il suo talento, noto a tutti, ma il suo rendimento nel 2023: in 10 gare disputate fin qui, 8 delle quali da titolare, Endrick è ancora a quota zero reti siglate.

Contro il Bragantino, tra l'altro, è uscito intorno al 60', per far posto a Giovani Henrique Amorim da Silva: una scelta forte da parte di Abel Ferreira, tecnico del Palmeiras, che però non la vede come una punzione.

"Ce l'ho un po' con me stesso perché non l'ho abbracciato: ne ha bisogno. Gli chiedo di non perdere il sorriso: ha ancora 16 anni, giocherà fino a 40 anni".

Il monito dell'allenatore non è né casuale, né buttato lì a caso: proprio in occasione della sfida contro il RB Bragantino, Endrick dopo essere stato sostituito si è seduto e ha iniziato a piangere, coprendosi il volto con la pettorina.

Una scena che ha alimentato il dibattito calcistico brasiliano nelle ultime ore, vista la portata dell'affare che porterà il giovane Brasiliano in Spagna, con quei 70 milioni di euro che pesano. E anche tanto.