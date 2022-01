Endrick, il nuovo talento brasiliano che scatena l'asta delle big europee

Nel 2008, un attaccante quindicenne del Santos di nome Neymar è divenuto famoso tra i tifosi brasiliani dopo le sue apparizioni nel Copinha, uno dei tornei giovanili più prestigiosi al mondo. La competizione, che riunisce i migliori giocatori Under 20 di tutto il Brasile, ha fornito un trampolino di lancio per innumerevoli stelle Selecao del passato e del presente, tra cui Kakà, Gabriel Jesus e Vinicius Jr. Ma era dall'emergere dell'adolescente diventato il protagonista del trasferimento più costoso della storia del calcio,che un giocatore così giovane non ha fatto notizia nella competizione. Ora, Endrick.

Nel corso di gennaio 2022, il calcio brasiliano è stato sedotto e stregato da Endrick, votato Giocatore del Torneo dai tifosi dopo aver portato il Palmeiras al titolo. Nonostante sia molto più giovane sia dei suoi compagni di squadra che degli avversari, il 15enne ha segnato sei retiin sette partite, incluso un superbo goal in solitaria contro il Real Ariquemes nella fase a gironi, uno straordinario colpo di testa da distanza siderale, uno decisivo dei quarti di finale sull'Oeste e il primo goal nella vittoria per 4-0 in finale sul Santos.

Ademir da Guia. Cesar Maluco. Leivinha. Evair. Edmundo. Rivaldo. Djalminha. Alex.



Just some of the names to have illuminated @Palmeiras teams of yesteryear.



Meet 15-year-old Endrick Felipe Moreira de Sousa.

Sebbene il suo nome sia noto da tempo ai fans del Palmeiras, Endrick è ora famoso in tutto il paese. Anchei tifosi dei più grandi club europei, che stanno facendo la fila per mettere le mani su quello che sembra essere un talento generazionale, cominciano a conoscerlo. L'abilità di Endrick è arrivata all'attenzione dei club professionistici per la prima volta quando giocava alla fondazione Gol de Letra, ente di beneficenza che combina istruzione e calcio per bambini provenienti da famiglie finanziariamente svantaggiate.

Il San Paolo è stato il primo club professionistico a mostrare interesse per lui, ma dopo due anni di prove con il Tricolore, non ha potuto fornire il pacchetto economico richiesto dalla famiglia di Endrick per ingaggiarlo all'età di 10 anni. Anche il Santos ha apprezzato quello che hanno visto ma non era disposto a fare un'offerta, lasciando il Palmeiras libero di acquistare il giovane offrendo a lui e alla sua famiglia un posto dove vivere vicino all'Alviverde Football Academy, oltre a un lavoro presso il campo di allenamento per suo padre, Douglas.

"Il Palmeiras ci ha aperto le porte e dobbiamo solo ringraziare il club", ha ricordato Endrick in un'intervista a Globo Esporte. "Mi hanno dato tutto, i loro sforzi sono stati essenziali per la mia vita".

L'affascinante capacità di dribbling di Endrick e il record di goal quasi ridicolo - ha segnato oltre 170 volte nei suoi cinque anni con il Palmeiras - gli hanno presto guadagnato notorietà sul campo di allenamento, con giocatori della prima squadra sia del passato che del presente desiderosi di incontrarlo. Uno di questi nomi era Gabriel Jesus, che rimane l'ultimo prodotto dell'accademia Palmeiras a passare con successo a un club dell'élite europea. "Mi ha detto di continuare a segnare i miei goal, tenere i piedi per terra, mostrare umiltà e continuare a progredire" ha evidenziato Endrick a TV Palmeiras riguardo il suo incontro con l'attaccante del Manchester City nel 2019.

Non solo il record di goal di Endrick è praticamente senza precedenti, ma ciò che lo rende ancora più straordinario è che lo ha fatto giocando costantemente contro avversari che sono molto più grandi di lui. Ha esordito con l'Under 17 del Palmeiras all'età di 14 anni, prima di fare il salto nell'Under 20 un anno dopo. Nel 2021 ha fatto la storia diventando il primo giocatore ad apparire nelle finali statali di San Paolo U15, U17 e U20 nella stessa stagione, mentre il Copinnha 2022 ha segnato l'undicesimo trofeo vinto per il Verdao.

"È una forza della natura" ha detto di recente a UOL Joao Paulo Sampaio, il coordinatore dell'accademia Palmeiras. "Ci porta sempre qualcosa. E' come l'acqua che scende o il fuoco che sale, non c'è modo di trattenerlo."

Commenti simili potrebbero essere applicati all'eroe calcistico di Endrick, Cristiano Ronaldo, con la voglia di vincere del giocatore attualmente al Manchester United e la capacità di mettere un'intera squadra sulle spalle. Tutti punti che ispirano l'adolescente brasiliano.

“Segnare un goal è una cosa clamorosa, è unica nel calcio. Cristiano Ronaldo è il mio idolo, è decisivo sotto porta. Devo seguire il suo esempio" ha spiegato Endrick. "Prima delle partite immagino Ronaldo Nazario e Cristiano. Cerco di seguire il loro esempio. Quando la partita è molto difficile, come un difficile 1-1, chiedo ai ragazzi di passarmi la palla, perché ho questo spirito di voler fare sempre goal. Ne vorrò sempre di più".

Endrick, a quanto pare, non sarà soddisfatto fino a quando non segnerà reti ai massimi livelli del calcio, ma cosa verrà dopo per lui? Si è già allenato con la prima squadra del Palmeiras e ci sono state richieste per l'allenatore Abel Ferreira di includere Endrick nella sua rosa per la prossima Coppa del Mondo per club.

"Ha 15 anni, è un ragazzino e mi piace guardare questi giocatori dando loro tempo" ha detto Ferreria, che ha guidato il club a due titoli consecutivi di Copa Libertadores, quando gli è stato chiesto di Endrick in un conferenza stampa. "Non dobbiamo avere fretta o mostrare ansia. Prima o poi giocherà in prima squadra, ma a 15 anni il club che ha regalato a lui e alla sua famiglia un biglietto per Disneyland è la cosa migliore che ci possa essere per lui".

Ci si aspetta che Endrick si farà strada nel quadro della prima squadra ad un certo punto nel 2022, soprattutto una volta che sarà in grado di firmare un contratto da professionista quando compirà 16 anni a luglio. Sembra però scontato che prima o poi verrà concordato un accordo per lui in uno dei giganti del calcio d'Europa. Barcellona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool e Manchester City in fila per Endrick. Costerebbe già 45 milioni di euro.

"Non ho intenzione di mentire, ma la notte mi sdraio a letto a pensarci" ha detto Endrick quando gli è stato chiesto del suo futuro. "Ma poi questo passa e penso al presente. Cerco di non pensare al futuro. Se mi concentro sul mio presente, il futuro arriverà più velocemente".

Indipendentemente da dove finirà, quello di Endrick sembra essere un futuro già incredibilmente luminoso. Il 'nuovo Neymar'? Potrebbe essere anche meglio di così.

