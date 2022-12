Altro gioiello per il Real Madrid: ufficiale l'accordo per Endrick, arriverà nel 2024

I Blancos hanno raggiunto l'accordo per l'ingaggio del giovane brasiliano del Palmeiras: operazione da 70 milioni complessivi.

E' successo davvero: il Real Madrid prende un altro gioiello brasiliano, dopo Vinicius e Rodrygo. I Blancos hanno ufficializzato l'ingaggio di Endrick, giovane calciatore del Palmeiras.

Il classe 2006 in patria è stato paragonato a Romario, ma ha già esordito, nonostante l'età, in prima squadra: ad annunciare il suo trasferimento in Spagna proprio il Palmeiras tramite un post sui social.

"Il Palmeiras e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo questo giovedì, 15 dicembre, per il trasferimento del giocatore al club spagnolo nel luglio del 2024, quando compirà 18 anni".

I termini dell'accordo sono riservati, come precisa il tweet, ma stando a quanto trapela si tratterebbe di un affare da 70 milioni complessivi, tra parte fissa e bonus. C'è solo da chiarire i termini del contratto, che secondo Marca dovrebbe essere fino al 2027, con un accordo per il 2030.

Il passaggio ufficiale al Real Madrid avverrà nel luglio del 2024, solo dopo che avrà completato la sua formazione calcistica. Nei prossimi giorni, intanto, come fa sapere il club, Endrick è atteso in Spagna per visitare le strutture dei Blancos.

Il suo debutto da professionista è avvenuto nell'ottobre del 2022 contro il Coritiba, diventando il più giovane in assoluto ad esordire per il Palmeiras a 16 anni, 2 mesi e 16 giorni.

Non solo Romario, però, nel suo percorso: è un attaccante, ma la sua storia coinvolge i due Ronaldo. Cristiano e il "Fenomeno", suoi modelli.

“Segnare un goal è una cosa clamorosa, è unica nel calcio. Cristiano Ronaldo è il mio idolo, è decisivo sotto porta. Devo seguire il suo esempio" ha spiegato Endrick. "Prima delle partite immagino Ronaldo Nazario e Cristiano. Cerco di seguire il loro esempio. Quando la partita è molto difficile, come un difficile 1-1, chiedo ai ragazzi di passarmi la palla, perché ho questo spirito di voler fare sempre goal. Ne vorrò sempre di più".

E non solo: parte della sua crescita passa anche da un dialogo con Gabriel Jesus, che ha deciso di incontrarlo per dargli dei consigli.

"Mi ha detto di continuare a segnare i miei goal, tenere i piedi per terra, mostrare umiltà e continuare a progredire", ha spiegato Endrick a TV Palmeiras riguardo il suo incontro con l'attaccante del Manchester City nel 2019.

Il resto è noto: di Endrick al Real Madrid si è parlato spesso negli ultimi mesi e adesso è tutto realtà. Merito suo e dei sogni, ma anche dell'obiettivo dei Blancos di puntare sull'ennesimo talento brasiliano.