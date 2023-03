Emiliano Bonazzoli lascia il Fanfulla: "Mi dimetto per amore di questi colori"

L'ex attaccante ha spiegato i motivi dietro la scelta: "Per amore di questi colori ai quali sarò sempre grato, ho voluto fare un passo indietro".

Emiliano Bonazzoli non ci sta e lascia. Lo sfogo del presidente Luigi Barbati dopo la sconfitta per 4-1 contro il Corticella non è piaciuto all'ex attaccante della Nazionale, che ha rassegnato le proprie dimissioni.

Il Fanfulla, club che milita nel Girone D di Serie D, ha annunciato la decisione dell'ormai ex tecnico attraverso una nota ufficiale.

La società ha comunicato di "aver ricevuto e di aver accettato le dimissioni di mister Emiliano Bonazzoli. Dopo un confronto con il presidente Luigi Barbati, il tecnico 44enne ha così deciso di concludere la sua esperienza sulla panchina del Guerriero".

Al momento il Fanfulla occupa la settima posizione del Girone D di Serie D.

"Ho tanta, tantissima stima di Bonazzoli sia come uomo sia come allenatore. Una persona umile, che ha sempre dato tutto per il Fanfulla - ha dichiarato il presidente Luigi Barbati -. E proprio nel segno del rispetto che nutro nei suoi confronti ho deciso di accettare, seppur a malincuore, le sue dimissioni. Siamo rimasti in buoni rapporti e sono sicuro che anche fuori dal campo tra di noi rimarranno i contatti. Le motivazioni che hanno portato alla decisione le lascio spiegare a lui, come è giusto che sia. Io ora posso solo ringraziarlo per quanto fatto da gennaio 2022 ad oggi. Per quanto riguarda la nuova guida tecnica, annunceremo il nome il prima possibile".

Bonazzoli ha guidato il Fanfulla nella stagione 2021/2022 alla salvezza, mentre in questa stagione sono 42 i punti conquistati.

A tre giorni dalla notizia delle dimissioni, l'ex attaccante della Sampdoria - tra le altre - ha spiegato le motivazioni della scelta attraverso una lettera aperta:

"Cari Lodigiani, cari Guerrieri, dopo 14 mesi di battaglie al Vostro fianco, è giunta l’ora di separarsi. Non è stata una decisione facile da prendere, perché quelle vissute insieme sono state due stagioni intense, cariche di emozioni e di successi.

Una grandissima rincorsa alla salvezza, partita dalla zona play-out e culminata con il raggiungimento della 14° posizione nella Stagione 2021/2022. Un eroico settimo posto nella Stagione in corso, contro ogni aspettativa, in un Girone ricco di insidie, al fianco di Club blasonati e di corazzate dalle imponenti risorse economiche.

Sono stati mesi ricchi di soddisfazioni umane e professionali, al fianco di un gruppo di ragazzi coeso e dalla più che spiccata cultura del lavoro: 72 punti in poco più di un anno solare non si dimenticano facilmente e non possono che rappresentare un grande motivo d’orgoglio per tutti coloro i quali hanno contribuito a ottenere questi risultati.

Dai ragazzi che sono scesi in campo a difendere i nostri colori fino a quelli che hanno lavorato duramente e silenziosamente, senza mai una parola fuori posto, al raggiungimento di questo luminoso traguardo. Purtroppo in questa stagione abbiamo dovuto affrontare molteplici difficoltà extra-campo. Il lavoro quotidiano era diventato insostenibile. Perciò, per amore di questi colori ai quali sarò sempre grato, ho voluto fare un passo indietro.

Voglio ringraziare tutti quelli che sono stati al mio fianco in questo indimenticabile viaggio: il Club; Ivan, Andrea e tutto il mio Staff, senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile; il gruppo squadra, giovane e intraprendente; Silvio, Nicola, Pino e tutti coloro i quali quotidianamente sul campo ci hanno offerto il loro aiuto e mai ci hanno fatto sentire la loro mancanza anche nelle trasferte più distanti; ultimi, ma non certo per importanza, i nostri tifosi, sempre presenti e i cui cori riecheggiano in tutti gli stadi che ci hanno ospitato.

Auguro infine un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi, ai quali mando un abbraccio: tenete alta la bandiera del Fanfulla!

FORZA GUERRIERO!“

Al posto di Bonazzoli è arrivato Riccardo Maspero, che già ieri ha diretto il primo allenamento a Borgo San Giovanni.

Si è conclusa così l'ultima avventura in ordine temporale in panchina di Emiliano Bonazzoli dpo quelle alla guida di Atletico Conselve, Thermal Teolo, Chievo Verona Valpo (femminile) e Verona Femminile. Un addio doloroso, quello col Fanfulla, ma necessario in attesa di un nuovo capitolo.