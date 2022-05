Emile Robert, una vita per il Saint-Etienne: 101 anni in Verde

Dedicare la propria vita a una squadra di calcio. E' quello che ha fatto Emile Robert con il Saint-Etienne. Una vita ultracentenaria, più lunga di quella del suo stesso club.

Emile è nato infatti nel 1921, dodici anni prima del Saint-Etienne. Era ovviamente allo stadio nel 1933, nel giorno della prima partita ufficiale dei Verdi di Francia. E successivamente quella maglia tanto amata l'ha vestita anche sul campo, da calciatore, prima di venire deportato durante la Seconda guerra mondiale.

L'8 maggio del 2022, Emile ha compiuto 101 anni e li ha festeggiati nell'unico modo possibile, allo 'Chaudron', la sua seconda casa, indossando una maglia celebrativa del Saint-Etienne con il numero 101 sulle spalle.

In un anno davvero complicato per i Verdi, al terz'ultimo posto in classifica e a rischio retrocessione, Emile è sempre lì in prima fila a difendere quei colori. Lui che c'è sempre stato, prima ancora che esistessero.