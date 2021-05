Emery sempre più 'Mister Europa League': quinta finale per lui

Unai Emery ha raggiunto la sua quinta finale in Europa League. Adesso può staccare Trapattoni, con il quale condivide il record di successi.

Il lungo cammino iniziato lo scorso 18 agosto è ormai giunto ad un passo dalla sua conclusione e manca ormai un solo verdetto per completare in maniera definitiva il quadro dell’edizione 2020-2021 dell’Europa League.

A giocarsi la vittoria finale della seconda competizione europea per club per importanza saranno Manchester United e Villarreal. Le due compagini si sfideranno il prossimo 26 maggio in una finalissima, quella che si giocherà a Danzica, che le vedrà recitare ruoli diversi.

Se infatti i Red Devils sono stati inseriti già mesi fa nel lotto delle favorite d’obbligo per il trionfo finale, non lo stesso si può dire per il Sottomarino Giallo che però ha potuto contare su uno straordinario ‘asso nella manica’: Unai Emery.

Il tecnico basco, che la scorsa estate ha iniziato la sua esperienza al Villarreal, una volta di più ha confermato di avere un feeling più che speciale con l’Europa League.

Nel corso della sua carriera da allenatore, proprio la seconda competizione continentale si è rivelata essere il suo terreno di caccia favorito. Si è infatti già ampiamente guadagnato una posto nella storia del torneo quando con il Siviglia, tra il 2014 ed il 2016 è riuscito nella straordinaria impresa di alzare per tre volte al cielo il trofeo, battendo in finale rispettivamente Benfica, Dnipro e Liverpool.

Unai Emery si è poi confermato grande specialista della competizione anche quando, dopo le due stagioni vissute alla guida del PSG, è tornata a giocarla nell’edizione 2018-2019 con l’Arsenal. Ha infatti guidato i Gunners fino alla finalissima di Baku poi persa contro il Chelsea allora allenato da Maurizio Sarri.

Il tecnico basco, prendendosi con il suo Villarreal una sorta di rivincita personale proprio con quell’Arsenal che pochi mesi dopo il ko con il Blues l’avrebbe poi esonerato, per la quinta volta in carriera si è qualificato quindi per l’atto finale del torneo. Nessuno ha mai fatto meglio.

Lui, che si è già guadagnato il soprannome di ‘Mister Europa League’, adesso ha nel mirino non solo la possibilità di mettere di salire di nuovo sul tetto d’Europa, ma anche quello di diventare primatista assoluto in fatto di successi nella competizione.

Unai Emery infatti condivide il primato di tecnico con più vittorie finali con Giovanni Trapattoni. Il leggendario tecnico italiano infatti, nel corso della sua straordinaria carriera ha vinto tre Coppe UEFA con Juventus (due volte) e Inter.

Se il Villarreal dovesse quindi trionfare a Danzica contro lo United, per Emery i titoli sarebbero quattro, il che si tradurrebbe in un record difficilmente eguagliabile.