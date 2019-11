Emery degrada Xhaka: non è più il capitano dell'Arsenal, al suo posto Aubameyang

Dopo il duro scontro con una parte della tifoseria, Emery ha deciso di togliere la fascia a Xhaka. Il nuovo capitano dell'Arsenal è Aubameyang.

La decisione è presa: Grenit Xhaka non è più il capitano dell' . Ad annunciarlo ufficialmente è stato il tecnico Unai Emery prima della gara di contro il Vitoria Guimaraes, gara per cui Xhaka non verrà convocato.

Emery ha spiegato di aver parlato con Xhaka dopo il duro scontro tra il centrocampista svizzero e parte della tifoseria dell'Arsenal, accusata dal giocatore di avere minacciato lui e la sua famiglia.

"Ho avuto un incontro con Xhaka e gli ho comunicato che non è più il capitano. Ha accettato la mia decisione. Avevo bisogno di prendere una decisione e ora l'ho fatto".

Xhaka perde così la fascia che gli era stata assegnata solo da qualche mese, dopo un sondaggio effettuato nello spogliatoio durante il ritiro estivo. A prendere il suo posto sarà Aubameyang.

Emery ha sottolineato come Xhaka sia ovviamente scosso da quanto accaduto e anche per questo ha preferito tenerlo fuori dalla trasferta in .

"Si sta allenando normalmente ma come ogni essere umano prova emozioni. Ha bisogno di tempo per tornare alla normalità".

Ma senza fascia al braccio: la decisione è presa. Il nuovo capitano dell'Arsenal è Aubameyang.