L'Aston Villa paga la clausola: Emery lascia il Villarreal per la Premier League

Il tecnico spagnolo lascia la squadra spagnola all'improvviso per allenare l'Aston Villa: il club inglese ha pagato i 6 milioni della clausola.

Unai Emery lascia il Villarreal per potersi trasferire in Premier League. Il Re dell'Europa League - capace di conquistare quattro titoli in carriera - sarà infatti il nuovo tecnico dell'Aston Villa dopo aver ufficialmente detto addio al Sottomarino Giallo. Una notizia improvvisa per i tifosi della compagine spagnola.

L'Aston Villa ha infatti pagato la clausola da 6 milioni di euro, ufficializzando l'arrivo di Emery sulla panchina lasciata libera da Gerrard, esonerato in seguito ad una partenza 2022/2023 da dimenticare. Dentro dunque il mister spagnolo, dopo un biennio alla guida del Submarino, arrivato fino alle semifinali della Champions nella passata annata.

"L'allenatore Unai Emery ha informato il Villarreal CF della sua decisione unilaterale di interrompere il suo rapporto con la società" ha evidenziato il team spagnolo in una nota, prima della conferma da parte dell'Aston Villa". In questo modo, l'allenatore basco non farà più parte del club. Vogliamo ringraziare Unai Emery per il lavoro svolto e gli augura buona fortuna nella sua carriera sportiva".

Per Emery non si tratta della prima volta in Premier, visto il periodo all'Arsenal: quinto posto nella stagione britannica del 2018/2019, prima dell'addio nella stagione seguente dopo 13 gare. Da lì il ritorno in Spagna per guidare il Villarreal, tornando ad essere tra i migliori allenatori europei.

L'Aston Villa ci ha provato, riuscendo ad ottenere il sì. Per Emery e i Villans interesse comune: riscatto in Premier League, tra passato, presente e futuro.

L'esordio non dovrebbe avvenire contro il Newcastle, nel prossimo turno, causa visto. Più probabile una prima volta contro il Manchester United il 6 novembre.