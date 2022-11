Emanuele Filiberto vuole entrare nel calcio: "Presentato il progetto per acquistare il Savoia"

Annunciato il nuovo progetto, che partirà ufficialmente il 9 novembre, con l'obiettivo di sbarcare nel mondo del calcio ma non solo.

Un'avventura nel mondo del calcio da proprietario di un club. È questa l'ultima idea di Emanuele Filiberto di Savoia. Ad annunciare il progetto - dal nome "Casa Reale Holding SpA" e che prevede la partecipazione di un gruppo di imprenditori guidato da Nazario Matachione, è stato proprio lui ai microfoni dell'ANSA.

"Abbiamo fatto richiesta di tutta la documentazione per valutare l’acquisto del Savoia Calcio 1908".

Il 9 novembre partirà ufficialmente con una conferenza stampa in programma alle ore 11 nella Basilica della Madonna della Neve di Torre Annunziata il progetto che ha come obiettivo l’acquisizione del titolo del Savoia Calcio 1908, società calcistica nata nella città in provincia di Napoli e dedicata alla Casa Reale di Savoia.

Oltre ad Emanuele Filiberto e a Nazario Matachione a far parte della cordata ci saranno Marco Limoncelli, imprenditore nel mondo finanziario, l’avvocato penalista Elio D’Aquino, l’avvocato civilista Carmine Romano, responsabile tecnico legale della società con i suoi consulenti sportivi Eduardo Chiacchio e Vincenzo Fogliamanzillo; Marcello Pica, manager di recente entrato nel CdA del gruppo Grimaldi, che assumerà l’incarico di presidente della holding, e i professionisti Vincenzo Sica e Giuseppe Criscitelli.

"Il nostro progetto è ben più ampio e guarda nel sociale, ad una Academy con borse di studio per i giovani talenti del calcio e ai ragazzi di alcuni quartieri di Torre Annunziata e del Sud Italia in generale".

Calcio, ma non solo. L'obiettivo della holding sarà quello di allargare gli orizzonti e gli interessi su vari fronti. A spiegare il progetto saranno proprio i protagonisti nella conferenza stampa subito dopo la firma dell'atto notarile che darà il via ufficialmente alla società per azioni.